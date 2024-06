A escolha dos produtos adequados é essencial para peles sensíveis. Para cuidar dessa pele no inverno, siga uma rotina de cuidados específica. Segundo a farmacêutica Cynthia Nara Pereira de Oliveira, proprietária da Pele Rara e doutoranda em ciências da saúde pela UFMG, o ideal para quem tem uma pele que merece maior atenção é começar com uma limpeza suave, utilizando sabonetes de baixa detergência e pH syndet, ou seja, o pH ideal para pele, que é ligeiramente ácido, próximo de 5,5.

“Produtos de pH neutro, em torno de 7,0, não são os ideais para a pele sensível. Os sabonetes de baixa detergência e pH syndet são formulados para serem mais suaves e menos irritantes para a pele, pois retiram a sujeira superficial sem remover excessivamente as gorduras da matriz lipídica, importantes para preservar a barreira da pele e auxiliam na manutenção do pH adequado para as reações metabólicas que ocorrem de forma dinâmica nesse órgão”, explica.

De acordo com a especialista, o pH inadequado pode favorecer a perda de moléculas de água para o ambiente, além de favorecer a entrada de microrganismos que são aniquilados em pH mais baixo da pele. “Dessa forma, quando usamos sabonetes com um pH muito alto (alcalino), como alguns sabonetes em barra comuns, e até mesmo sabonetes de pH neutro, podemos perturbar a barreira ácida da pele, danificando a camada natural de lipídios e a microbiota local”, comenta.



CITOCINAS

“Um desequilíbrio dessa microbiota é extremamente prejudicial, principalmente para pessoas propensas a dermatites. Para tentar conter os microrganismos invasores, nossas células de defesa começam a expressar e liberar na pele espécies moleculares que vão causar todos os demais sintomas que observamos numa pele desequilibrada, como vermelhidão, inchaço, dor, calor e fragilidade. Essas espécies são: as citocinas pró-inflamatórias e os radicais livres.”

Os radicais livres, acrescenta Cynthia Nara, desempenham um papel importante na destruição de microrganismos que alcançaram estratos mais profundos da pele com deficiência na função barreira. Nessas peles comprometidas, o equilíbrio entre a ação destrutiva dos radicais livres e a manutenção da estrutura da pele não existe. “Os radicais livres atacam os microorganismos, mas também danificam o novo tecido cutâneo, favorecendo a instalação de uma fase inflamatória que dura mais tempo que o necessário. Por isso, o uso de produtos com ação anti-inflamatória é importante na maioria das peles comprometidas.”

HIDRATANTES

É por isso que hidratantes com ação anti-inflamatória são superiores àqueles hidratantes com a função apenas de reposição das moléculas graxas. Hidratantes contendo extratos naturais, por exemplo, são excelentes escolhas para proteger as peles mais sensíveis durante períodos e regiões que sabidamente há alteração na função barreira da pele.

A escolha de bons produtos é essencial. Entretanto, o compromisso com a aplicação frequente é de igual importância. “Sempre sugiro aplicar hidratante no corpo todo, pelo menos, duas vezes ao dia, e em regiões mais sensíveis, como lábios, pés e mãos, pelo menos quatro vezes ao dia.”

Cynthia destaca que é importante não esquecer da reaplicação do protetor solar, de lavar a pele com água fria ou morna, de lavar bem as roupas guardadas por muito tempo para evitar contato com ácaros e outros microrganismos, evitar o uso de produtos irritantes com fragrâncias e corantes, cuidar da alimentação e ingestão de água, verificar a umidade do ambiente, e não deixar de visitar o dermatologista sempre que surgir uma manifestação de inflamação ou irritação na pele.