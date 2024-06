Na última segunda-feira (17), o cantor Marrone, 58, da dupla Bruno e Marrone, passou por uma cirurgia de urgência por ter sido diagnosticado com glaucoma em estágio avançado nos dois olhos. Silenciosa e hereditária, na maioria das vezes, a doença ocular pode gerar a perda irreversível da visão se não tratada preventivamente.





A doença está relacionada ao aumento da pressão ocular e o equilíbrio entre pressão do olho e nervo óptico. Além de ser uma doença silenciosa, ela também é assintomática, já que os pacientes não sentem sintomas iniciais. O indivíduo só vai saber se ele tem glaucoma em uma consulta oftalmológica de rotina.





O oftalmologista Luiz Fernando Di Sessa, explica que a pressão ocular começa a ser lesiva para o nervo, e esse, começa a perder fibras nervosas, e assim, o paciente começa a ter perda visual. “Quando a pessoa percebe alguma alteração visual é porque a doença já está em um estágio mais avançado. É necessário que haja uma perda significativa de células da retina, do nervo e da retina, para que haja essa percepção”, comenta.

Ainda, segundo ele, primeiro vem o dano estrutural e depois, o dano funcional e, na grande maioria dos diagnósticos, não tem uma causa definida - sendo puramente genética. “Aquilo já iria acontecer, só que há a incidência de alguns glaucomas secundários, ao uso de corticoide, à diabetes. Dependendo da profundidade da área frontal do olho, o paciente terá um outro tipo de glaucoma, mas a maioria dos casos relaciona-se ao glaucoma primário de ângulo aberto”, frisa.





Idosos





Na opinião do oftalmologista, é muito importante uma consulta preventiva, uma vez que é uma doença mais prevalente em idosos ou a partir dos 50 anos. “Uma vez ao ano é preciso buscar um profissional que vai poder suspeitar e investigar e ficar de olho. Hoje em dia, temos maneiras de conseguir identificar um glaucoma em curso antes de ele começar a dar sintomas. Com a tomografia do fundo do olho, conseguimos identificar a perda de fibras antes de começar a ter repercussão na visão”, adverte.

Leia também: Glaucoma: pesquisa sueca revela subdiagnóstico em idosos

O tratamento, na grande maioria dos casos, é com colírios para baixar a pressão do olho e, em casos em que o colírio não resolve o que resta é a cirurgia. “O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Se detectado a doença, a depender do quadro, o tratamento pode não ser mais feito com colírios ou laser, como foi o caso do cantor Marrone, a única alternativa será o tratamento cirúrgico porque é preciso controlar a pressão ocular para que não haja sofrimento do nervo óptico”, alerta Nubia Vanessa, oftalmologista do CBV - Hospital de Olhos.







“A cirurgia não vai tratar o glaucoma, e sim, diminuir a pressão do olho para que não progrida mais. A visão que já perdeu para o glaucoma não recupera mais, mas conseguimos evitar que piore”, reitera Luiz Fernando. Por isso, a consulta oftalmológica é de extrema importância para saber como controlar o nervo óptico e se você não vai ter uma perda progressiva da visão. Os especialistas indicam que o preventivo deve ser o primeiro passo para evitar a doença, bem como observar se no histórico familiar tem casos de glaucoma. Além disso, fique atento à esses sintomas: