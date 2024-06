As escritoras Erika Nahass e Ingrid Haas publicaram, pela Editora Yellowfante, uma série de livros que oferece às crianças, educadores e aos pais uma introdução sobre a abordagem da comunicação não violenta. A publicação inclui três títulos: “Gigi e Suri”, “Meu amigo Cadurão” e “A lupa do coração”, todos ilustrados pela artista Isabela Santos. As três obras buscam encorajar as crianças a conectarem seus sentimentos às suas necessidades, reconhecendo, nomeando e expressando-os com sinceridade.



Em “Gigi e Suri”, uma girafa e um suricato são melhores amigos que superam um desentendimento, aprendem a comunicar seus sentimentos e restabelecer o vínculo. Já em “Meu amigo Cadurão”, uma dupla de amigos inseparáveis tem de enfrentar um desentendimento na realização de uma atividade escolar - descobrindo, assim, a potência da escuta honesta e empatia. Por fim, em “A lupa do coração”, um professor desenvolve uma lupa capaz de tornar visíveis os sentimentos de seus alunos, provando que expressar sentimentos é o primeiro passo para a resolução pacífica de conflitos.



Os livros também incluem um roteiro de cada história para uso em sala de aula e um manual de comunicação não violenta para os professores. O objetivo dessa coletânea não se limita apenas em transmitir o que é certo ou errado, mas também incentivar os pais e educadores a promoverem confiança mútua, respeito e empatia nos ambientes domiciliar e escolar. Invés de temer a punição ou esperar por recompensa, a criança pode crescer preparada para construir relações empáticas e autênticas.

Capas dos Livros: Gigi e Suri; Meu amigo Cadurão; A lupa do coração Yellowfante/ Divulgação



