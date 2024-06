Os homens podem realizar até quatro doações em um período de 12 meses, com intervalo de 60 dias entre cada uma

Não é segredo afirmar o quanto a doação de sangue pode salvar vidas, porém, a prática ainda é pouco difundida entre os mineiros. Segundo dados da Assessoria de Captação de Cadastro da Fundação Hemominas, apenas 1,8% dos mineiros são doadores regulares de sangue, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que esse índice seja de, pelo menos, 3% da população.

O baixo comparecimento de pessoas dispostas a este precioso ato, impacta diretamente nos estoques dos hemocentros. Com isso, o tratamento de pacientes em situações críticas acaba sendo comprometido.

Para Wilson Valente, hematologista do Cetus Oncologia, o incentivo à doação de sangue deveria ser algo corriqueiro, não se restringindo apenas no mês atual, marcado pela campanha Junho Vermelho - o qual conscientiza sobre o hábito.

“A iniciativa é fundamental, porém é de grande importância que as doações sejam contínuas para tratar diversos perfis de pacientes que necessitam de componentes sanguíneos, entre eles os onco-hematológicos (que fazem quimioterapia com frequência), aqueles internados nas urgências/emergências de Prontos Socorros ou os que vão se submeter a procedimentos cirúrgicos com perda sanguínea, entre outros casos”.



Ainda segundo o especialista, a partir de uma única doação, é possível separar diversos hemocomponentes, entre eles o concentrado de hemácias, as plaquetas, plasma e crioprecipitado, que serão capazes de atender e salvar a vida de até quatro pacientes. “A quantidade de sangue retirada em uma doação – em geral 450ml - não resultará em prejuízos para o doador. O próprio organismo vai, novamente, produzir o sangue doado”, esclarece Wilson.



O hematologista também pontua que qualquer pessoa, independentemente do grupo sanguíneo, pode doar, justamente porque os bancos de sangue necessitam de todos os tipos de sangue para atender a população.

Quer doar? Saiba como

A Fundação Hemominas, principal hemocentro de Minas Gerais, adota critérios básicos para avaliar quem se encontra ou não apto a doar sangue. As condicionantes são estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgãos responsáveis pela legislação nacional de hemoterapia.

Entre eles: