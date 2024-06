Com a chegada de junho, muitas pessoas já começam a buscar previsões e análises para o segundo semestre de 2024. A antecipação por essas informações é natural, já que dá uma sensação de preparação e segurança para enfrentar o que está por vir e pensando nisso, apresentamos as previsões do baralho cigano com pela mediunidade de Juanita Cigana, da Astrocentro, para o segundo semestre de 2024, mês a mês.



Segundo a tiragem, a carta que regerá o segundo semestre de 2024 é a carta do Caixão. “Embora muitos temam essa carta, ela simboliza o fim de um ciclo e o início de uma nova fase”, explica Juanita. Podemos esperar um período de:

Energia renovada

Novas fases

Grandes mudanças

“Este será um semestre marcado por energias profundas, onde o desapego de hábitos e pessoas será necessário para abrir espaço para a felicidade”, indica a especialista.



Previsões Mensais:



Junho

Amor: Mês favorável para companheirismo, parceria e surpresas. Solteiros devem estar atentos a novos encontros

Mês favorável para companheirismo, parceria e surpresas. Solteiros devem estar atentos a novos encontros Saúde: Cuidar do emocional é crucial

Cuidar do emocional é crucial Trabalho: Trabalho em equipe é essencial, evitando decisões emocionais

Trabalho em equipe é essencial, evitando decisões emocionais Família: Energias tensas, mas a alegria e sorte estão a caminho

Julho

Amor: Momento de desgaste; aproveite oportunidades e esteja alerta para amizades que podem prejudicar

Momento de desgaste; aproveite oportunidades e esteja alerta para amizades que podem prejudicar Saúde: Cuide de doenças pré-existentes

Cuide de doenças pré-existentes Trabalho: Atenção às amizades no ambiente de trabalho e equilibre emoção e racionalidade

Atenção às amizades no ambiente de trabalho e equilibre emoção e racionalidade Família: Mantenha o equilíbrio no lar, organize a casa e planeje ações diárias

Agosto

Amor: Alegria e felicidade iminentes; preserve a intimidade

Alegria e felicidade iminentes; preserve a intimidade Saúde: Mês pesado mentalmente, pratique meditação e busque ajuda espiritual

Mês pesado mentalmente, pratique meditação e busque ajuda espiritual Trabalho: Transformações e oportunidades de crescimento profissional

Transformações e oportunidades de crescimento profissional Família: Discrição para evitar fofocas familiares

Setembro

Amor: Evite afastamento, use sabedoria nas palavras

Evite afastamento, use sabedoria nas palavras Saúde: Pensamentos negativos podem afetar o emocional, busque apoio espiritual

Pensamentos negativos podem afetar o emocional, busque apoio espiritual Trabalho: Alianças verdadeiras podem levar a promoções

Alianças verdadeiras podem levar a promoções Família: Resolva situações mal resolvidas

Leia também: Cristais: descubra as 10 pedras que podem ajudar na cura e proteção

Outubro

Amor: Supere dificuldades com maturidade

Supere dificuldades com maturidade Saúde: Cuide da saúde mesmo com a vida corrida, o tarot pode ajudar

Cuide da saúde mesmo com a vida corrida, o tarot pode ajudar Trabalho: Soluções rápidas para problemas antigos, encerramento de ciclos

Soluções rápidas para problemas antigos, encerramento de ciclos Família: Use autoridade com sabedoria

Novembro

Amor: Comunicação é chave, evite isolamento

Comunicação é chave, evite isolamento Saúde: Energia favorável para boa saúde e cura de problemas

Energia favorável para boa saúde e cura de problemas Trabalho: Sucesso à vista, aproveite as oportunidades

Sucesso à vista, aproveite as oportunidades Família: Evite discussões familiares desnecessárias, aja com estratégia

Dezembro

Amor: Mês de segurança, alegria e felicidade

Mês de segurança, alegria e felicidade Saúde: Evite sobrecarregar a mente e cuide da coluna

Evite sobrecarregar a mente e cuide da coluna Trabalho: Evite discussões e desapegue de problemas passados

Evite discussões e desapegue de problemas passados Família: Momento de alegria e reconhecimento, aproveite a nova fase

“Com essas previsões, você pode planejar seus passos com cuidado para alcançar todas as suas metas no segundo semestre de 2024. Aproveite a energia do baralho Cigano para viver o melhor dessa nova fase”, recomenda a especialista.