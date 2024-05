Em meio à correria e aos afazeres do dia a dia, muitas vezes os cuidados com a saúde são deixados de lado. Como forma de estimular a população a praticar atividades físicas – reconhecidas como um dos pilares fundamentais para a manutenção e melhoria da qualidade de vida -, a Somattos, em parceria com a Bodytech, vai promover aulas gratuitas de Hatha Yoga, Funcional e Dance Mix.

O evento será realizado neste sábado (25/5), das 9h às 13h, no Parque Juscelino Kubitschek, mais conhecido como Praça JK (Avenida dos Bandeirantes, 240, Sion), em Belo Horizonte.

Os participantes terão a oportunidade de se exercitar de forma gratuita com os profissionais da Bodytech em um ambiente rodeado por verde e ao ar livre. As atividades começam cedo com aulas de Hatha yoga, às 9h. Em seguida será a vez de Funcional, às 10h. A manhã termina com Dance mix, às 11h.

“Teremos brindes exclusivos para os participantes e um ambiente perfeitamente preparado para o seu conforto e segurança. Será uma experiência única para toda a família”, diz Carolina Lara, gerente de Marketing da Somattos.

Inscrição

Para participar do evento é necessário fazer inscrição no site do Sympla. Cada participante pode se inscrever em mais de uma aula, que estará sujeita à disponibilidade, haja vista que as vagas são limitadas. No dia das aulas, é só apresentar o QR Code - que comprova a validação da inscrição -, e cair na malhação.