A ação é uma parceria do ItaúPower Shopping com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) e a Bracepharma

No próximo sábado (25), Dia Internacional da Tireoide, uma ação no ItaúPower Shopping vai incentivar a informação, a prevenção e o tratamento de distúrbios de tireoide - glândula que regula várias funções de órgãos importantes do corpo. No segundo piso, próximo ao cinema, o público receberá material informativo, poderão tirar dúvidas e, quem desejar, poderá também realizar o exame de toque – feito no pescoço, com os médicos que estarão no local. Caso qualquer alteração seja percebida na avaliação, o cliente terá o encaminhamento adequado.





A ação é uma parceria do ItaúPower Shopping com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) e a Bracepharma.

Dados oficiais

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é que o Brasil registre 16.600 novos casos de câncer de tireoide no triênio de 2023 a 2025. Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, o câncer de tireoide é o sétimo mais frequente no país, o que coloca o Brasil no grupo de países com maior incidência mundial da doença.

Prevenção

A glândula tireoide localiza-se na parte anterior e mais baixa do pescoço e possui a forma de uma borboleta. A tireoide é composta por dois lobos (direito e esquerdo) unidos pelo istmo.

Pode apresenta duas alterações: a funcional que produz hormônios tireoidianos e que pode causar hiperitreoidesmo (excesso de hormônio) ou hipotireoidismo (falta de hormônio) e a anatômica que pode se apresentar com nódulos.

A presença de nódulos tireoidianos é muito frequente e cerca de 70 a 80% das pessoas tem e não sabem. Apesar disso a chance de câncer é pequena (cerca de 12%). Nem todo nódulo tireoidiano merece ser tratado ou retirado. No entanto, a presença de nódulos tireoidianos em pacientes que já foram submetidos à radioterapia durante a infância ou entre aqueles que possuem história familiar de câncer de tireoide, merecem a avaliação de um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, pois tem maior risco de malignidade.

Nódulos na tireoide acompanhados de:

Aumento dos gânglios do pescoço

Rouquidão

Falta de ar

Aumento de tamanho dos nódulos num curto intervalo de tempo

Dificuldade para engolir alimentos

Massa visíveis no pescoço

Leia também: Conheça o exame que poupa a retirada da tireoide em casos 'indeterminados'

São sinais de alerta para malignidade e necessitam de avaliação médica. A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar o tumor numa fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento.

Alguns fatores de risco para a neoplasia podem envolver um histórico com o uso de irradiação (ter sido submetido à radioterapia) do pescoço, mesmo em baixas doses; histórico familiar de câncer da tireoide; e associação com dietas pobres em iodo. Além deles, manter o peso corporal adequado pode auxiliar na prevenção do câncer.

Serviço

Exame gratuito de tireoide

Quando: 25 de maio (sábado)

Horário: 10h às 13h

Onde: ItaúPower Shopping (segundo piso, próximo ao cinema) - Av. General David Sarnoff, 5160 - Cidade Industrial, Contagem - MG

Valor: gratuito