Formação de caspa, coceira, vermelhidão no couro cabeludo e queda dos fios - esses indicativos fazem parte da rotina de diversas pessoas. Contudo, o que poucos sabem é que podem ser sinais de alergias, causadas por shampoos, condicionadores, cremes e tinturas. “É preciso estar atento às reações causadas pelos cosméticos, especialmente para aqueles que têm pele sensível ou histórico de sensibilidade a certos ingredientes”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede de itens hipoalergênicos.

De acordo com Julinha Lazaretti, estas alergias podem variar de irritações leves a sintomas mais graves, como erupções cutâneas, coceira intensa e até mesmo inchaço. Os alérgenos mais comuns encontrados em produtos capilares incluem fragrâncias, conservantes como parabenos e formaldeído, corantes e ingredientes derivados de plantas. Identificar os desencadeantes é um dos principais desafios, exigindo testes de patch ou a consulta a um alergista ou dermatologista especializado em alergias cutâneas.

Identificando a condição

As reações adversas podem ser confundidas facilmente, mas é importante diferenciar as alergias capilares de irritações específicas a produtos para garantir o tratamento adequado. As dermatites de contato alérgica se definem como reações do sistema imunológico a um ou mais ingredientes presentes nos cosméticos para haircare.

Os sintomas geralmente se manifestam de forma mais intensa, incluindo dermatite de contato com vermelhidão, coceira intensa, inchaço, bolhas e descamação na área de contato, além de possíveis queimações e ardências no couro cabeludo, rosto e pescoço, e até reações anafiláticas no caso das tinturas de cabelo.

Dermatite de contato irritativa

Por outro lado, a dermatite de contato irritativa é causada por ingredientes agressivos ou inadequados, não envolvendo uma resposta imunológica. Os sintomas são geralmente mais brandos, incluindo vermelhidão, coceira leve, descamação, ressecamento dos fios e do couro cabeludo, e aumento da quebra dos fios nos casos de não descontinuação.

Diferenciar as reações é fundamental. As alergias geralmente se manifestam horas ou dias depois do uso do produto, sendo mais intensas e persistentes, enquanto as irritações podem surgir imediatamente e devem desaparecer após a suspensão do uso.

A localização dos indicativos também pode ajudar na diferenciação, já que as alergias podem afetar áreas além do couro cabeludo, como rosto, pescoço e corpo, enquanto as irritações geralmente se limitam à área de aplicação do produto. Vale citar que o histórico pessoal de reações a outros produtos pode ser um indicador importante: se já houve sintomas alérgicos anteriores, é mais provável que a pessoa esteja sofrendo de uma alergia capilar.

Como evitar os sintomas

Para evitar reações adversas, é fundamental que os consumidores leiam atentamente os rótulos dos produtos capilares e estejam cientes dos ingredientes que podem desencadear alergias.

“Ao escolher produtos para cabelo, dê preferência aos hipoalergênicos. Estes são formulados para minimizar o risco de causar reações alérgicas, sendo especialmente benéficos para pessoas com pele sensível”, pontua Lazaretti.

“Optar por produtos livres das principais substâncias causadoras. Existem mais de 90 substâncias usadas nos cosméticos comuns que podem ser desencadeadores de alergias. Ela ainda acrescenta que é essencial evitar ingredientes agressivos, como amônia, parafenilenodiamina e formaldeído, que podem não apenas irritar a pele e o couro cabeludo, mas também desencadear reações alérgicas graves. Caso haja um histórico de alergias ou sensibilidade a produtos de beleza, é altamente recomendável consultar um alergista ou dermatologista. Eles podem fornecer orientações personalizadas para selecionar linhas cosméticas adequadas às necessidades individuais", completa a especialista.

A bióloga alerta que, no caso da manifestação de uma reação, é importante interromper imediatamente o uso e lavar o cabelo com um xampu suave para remover qualquer resíduo do produto. Se os sintomas persistirem ou piorarem, é essencial procurar orientação médica.