Robótica na medicina

Neste mês, o Hospital Albert Einstein, pioneiro na área de cirurgias robóticas, realizou a primeira cirurgia do Brasil utilizando o robô Mazor. O país é o primeiro da América Latina a receber a tecnologia capaz de reduzir a probabilidade de complicações cirúrgicas, o risco de reoperação, bem como uma redução de 80% no tempo de exposição à radiação utilizada para orientar a inserção dos parafusos em procedimentos de artrodese da coluna vertebral. O software é acoplado no robô, que foi desenvolvido pela empresa Medtronic, e combina imagens radiográficas pré-cirúrgicas e intraoperatórias dos diferentes planos anatômicos do paciente, ampliando a visibilidade do local operado e sendo capaz de direcionar o braço robótico nos locais definidos previamente. Embora plataformas robóticas ofereçam recursos avançados e benéficos aos cirurgiões e pacientes, o sucesso da cirurgia depende especialmente da habilidade e experiência da equipe cirúrgica.

Maracujá em cosméticos

O Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo na atualidade. Além da comercialização in natura, a fruta tem sua polpa utilizada na produção de sucos, alimentos e cosméticos. Essa versatilidade estimula diversas pesquisas que buscam, por meio da análise de seus componentes, ampliar os usos do maracujá. Um novo estudo, realizado pelo Instituto de Química da Unicamp, verificou que o piceatanol - composto presente nas sementes da fruta - se adicionado a protetores solares, tem potencial para ampliar as funções de fotoproteção e regeneração da pele. A pesquisa abre um novo caminho para a incorporação de elementos naturais às formulações cosméticas, agregando mais valor aos produtos. De acordo com a etapa de avaliação, o piceatanol é instável para atuar como filtro solar, mas sua combinação com os filtros orgânicos gera uma potencialização no efeito do produto - ponto positivo, já que nenhum produto consegue bloquear 100% da radiação ultravioleta do sol.

O cuidado nas histórias

Mais que lazer e entretenimento, o hábito da leitura é uma ferramenta poderosa de aprendizado e reflexões sobre questões pessoais e humanas. Pensando nisso, a intensivista e paliativista Carol Sarmento, idealizadora do projeto Cuida, está lançando o Clube de Leitura Lê que Cuida & Jardim. O espaço será destinado às discussões e ao aprendizado sobre o tema do cuidado. Totalmente gratuito, o primeiro ciclo do clube de leitura começa em maio e vai até janeiro de 2025, em encontros bimestrais - totalizando cinco obras. Os títulos incluem temas como medo, ansiedade e luto - sendo que antes dos encontros, cada obra deve ser lida seguindo o cronograma previamente divulgado. As reuniões acontecerão virtualmente, via plataforma Zoom, a partir de 21 de maio, às 20h. Cada encontro terá a duração de uma hora e meia, sempre na penúltima terça-feira do mês. Para mais informações: https://www.instagram.com/cuidagente.insta/