Durante o período de primeiro a 25 de abril, Mercúrio estará retrógrado em Áries. Ao todo, teremos 11 retrógrados ao longo do ano e cada um deles traz uma energia diferente. Esse é o segundo retrógrado de 2024 e com ele vem a necessidade de olhar mais para a própria comunicação.

A consultora esotérica da iQuilibrio, Tatiana Marinho, comenta que este período afetará as interações como um todo, “Tanto nas interações online, como através das nas redes sociais e na escrita, quanto nas comunicações verbais e expressões corporais, teremos mudanças. Para esse período, esperamos uma comunicação mais impulsiva, intensa e independente, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos nos relacionamentos se não nos policiarmos.”

Sendo assim, confira quatro dicas valiosas do que esperar para esses próximos dias de mercúrio retrógrado em Áries e como colocar esses ensinamentos em prática, segundo a especialista.

1 - Atenção aos detalhes

A atenção precisa estar redobrada nesse período, principalmente no ambiente de trabalho. Além disso, antes de tomar as decisões no âmbito profissional, é fundamental considerar se ela deve ser tomada individualmente ou em grupo, já que Áries tende a agir de forma autônoma. Refletir sobre o impacto das escolhas pode evitar conflitos. Além disso, ao lidar com documentos, contratos e e-mails, é aconselhável respirar fundo antes de responder, garantindo uma comunicação clara e precisa.

2 - Cuidado com gastos desnecessários

Durante o período de Mercúrio retrógrado em Áries, a comunicação torna-se impulsiva e independente. É importante estar atento, especialmente ao fazer compras online. Antes de clicar em "comprar", questione-se se realmente deseja ou precisa do item. Essa regra também se aplica às lojas físicas, como no supermercado, experimente levar uma lista com tudo que realmente precisa e tentar não comprar além do que precisa.

3 - Procure revisar decisões passadas

É importante lembrar que um planeta retrógrado é um pedido de revisão e reforço de atenção, pois o planeta está passando pela segunda vez no mesmo local. Sendo assim, procure rever decisões do passado. Se algo não faz mais sentido, ou se um sonho ou desejo mudou é hora de traçar novos.

4 - Novos projetos em foco

Por fim, apesar de Mercúrio retrógrado é um ótimo período para começar novos projetos. A energia que traz a reflexão e atenção redobrada, pode trazer à tona a criatividade para começar novos desafios. Mas claro, sempre pensando bem antes de enfrentar uma nova empreitada, principalmente por esses próximos dias.