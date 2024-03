Você sabia que a dor intensa no lado direito do abdômen pode ser um sinal de pedra na vesícula? Neste guia, com insights do cirurgião geral e especialista em videolaparoscopia, Ernesto Alarcon, o médico revela cinco sinais vitais que podem indicar problemas na vesícula biliar. Desde a intolerância a alimentos gordurosos até a perda de peso, fique por dentro desses sinais cruciais que não devem ser ignorados.

De acordo com Ernesto Alarcon, os sintomas de pedra na vesícula podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são:

Dor intensa e constante no lado direito do abdômen, que pode irradiar para as costas, o ombro ou o peito.

Náuseas, vômitos, febre, calafrios e icterícia (pele e olhos amarelados).

Intolerância a alimentos gordurosos, que podem provocar mal-estar, gases e diarreia.

Sensação de estômago cheio, mesmo sem comer muito.

Perda de apetite e de peso.

Ernesto Alarcon também alerta sobre as causas de pedra na vesícula, embora não sejam totalmente esclarecidas, existem alguns fatores que podem contribuir para o seu surgimento:

Excesso de colesterol na bile, que pode cristalizar e formar pedras. Baixa concentração de sais biliares na bile, que são substâncias que dissolvem o colesterol. Alterações no funcionamento da vesícula, que pode não se contrair adequadamente e esvaziar a bile. Fatores genéticos, que podem influenciar na composição da bile e na predisposição para formar pedras. Fatores de risco, como obesidade, diabetes, idade avançada, sexo feminino, gravidez, uso de anticoncepcionais orais, cirrose hepática e doenças hematológicas.

Cinco dicas de prevenção e tratamento de pedra na vesícula

A prevenção e o tratamento de pedra na vesícula dependem da gravidade dos sintomas e do tamanho e da quantidade das pedras – explica o Dr. Ernesto Alarcon, a pontando algumas dicas que podem ajudar:

Manter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, frutas, verduras e legumes, e pobre em gorduras saturadas, frituras, embutidos e doces. Beber bastante água, cerca de 2 litros por dia, para manter a hidratação e a fluidez da bile. Praticar atividade física regularmente, para controlar o peso e o colesterol. Evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, que podem prejudicar o fígado e a vesícula. Consultar um médico periodicamente, para fazer exames de sangue e de imagem, como ultrassom, que podem detectar a presença de pedras na vesícula.

O tratamento exige medidas comportamentais como dietas, medicamentos também podem ser usados. Mas o tratamento mais eficiente e mais usado atualmente é a cirurgia.