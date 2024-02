Optar por uma máscara facial pode ajudar a acalmar a pele, mantê-la hidratada e com brilho

Com a temporada de shows, festivais e bloquinhos de carnaval chegando, é necessário prestar atenção nos cuidados com a pele, já que é possível observar os efeitos diretos da agitação, maquiagem e exposição prolongada aos raios solares.

Muitas vezes, com o cansaço pós festa, é comum dormir com maquiagem e esquecer de se hidratar. No entanto, a médica dermatologista Mayla Carbone, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), destaca que é importante beber água e evitar dormir sem retirar a make, pois esse hábito pode acarretar o envelhecimento precoce da pele.

"A remoção completa da maquiagem é essencial, seja utilizando água micelar ou demaquilantes ", destaca Mayla. “Por isso, sugiro que afaste a preguiça e priorize o ritual de limpeza para desobstruir os poros depois de um dia ou uma noite agitada”.

Adermatologista também recomenda lavar o rosto com um sabonete específico adequado a cada tipo de pele para remover os últimos vestígios de maquiagem, proporcionando uma sensação de frescor e higiene.

Máscara facial

Optar por uma máscara facial pode ajudar a acalmar a pele, mantê-la hidratada e com brilho. “Se o objetivo é proporcionar um descanso merecido à pele, a máscara facial é o tratamento ideal no pós-show. A máscara de argila pura por exemplo, é particularmente recomendada, pois suas propriedades conferem uma renovação celular, uma ação anti-inflamatória e até mesmo cicatrizante, entregando um efeito detox, calmante e revitalizante para nossa pele, explica.

A dermatologista destaca a importância de hidratar a pele nos dias seguintes. "Alguns cuidados inseridos no dia a dia, como reorganizar a rotina alimentar, aumentar a ingestão de água e fazzer o skincare utilizando algumas substâncias mais hidratantes e oil free são indispensáveis para restaurar a vitalidade e saúde da derme e garantir uma pele brilhante em todas as festas”