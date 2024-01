Assim como a hemodiálise, a diálise peritoneal tem a mesma finalidade de tirar o excesso de água e toxinas do organismo

Quando os rins manifestam falência de suas funções, a terapia renal substitutiva é o tratamento responsável para exercer o papel desses órgãos que são fundamentais para o pleno funcionamento do organismo. Entre as terapias disponíveis, a diálise peritoneal é uma dela

Assim como a hemodiálise, a diálise peritoneal tem a mesma finalidade de tirar o excesso de água e toxinas do organismo. A principal diferença é que esse processo, ao invés de ser feito em uma clínica e com ajuda da equipe de enfermagem, a responsabilidade é atribuída ao paciente, familiar ou cuidador. Assim, ela pode ser feita em casa, conferindo mais dinamismo e flexibilidade à rotina do paciente.

“Nesta terapia, um cateter flexível é colocado no abdômen do paciente, pelo qual é feita a infusão da solução de diálise peritoneal, necessária ao processo de filtração do sangue”, explica Bruno Zawadzki, diretor médico da DaVita Tratamento Renal.

“Esse líquido entra em contato com o peritônio – membrana que reveste os órgãos abdominais – e permanece nessa cavidade para que ocorra a troca entre a solução e o sangue, e assim acontece a drenagem, juntamente com as toxinas que estavam acumuladas”, complementa Zawadzki.

Menos efeitos colaterais e sem agulhas

Nesse procedimento, tanto a infusão quando a drenagem da solução peritoneal é feita por uma máquina cicladora. Quando o paciente opta pela diálise peritoneal, há um treinamento para que o tratamento seja feito de maneira segura e eficaz.

“A terapia de diálise peritoneal garante menos efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e cólicas, assim como menos restrições nutricionais. Ela não utiliza agulhas e requer menos deslocamento a clínica”, destaca o diretor médico.

O paciente deve conversar com seu nefrologista para tirar todas as dúvidas sobre essa terapia, e considerá-la como uma excelente opção de tratamento, principalmente para aqueles que aguardam por um transplante renal.