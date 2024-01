Com o intuito de ampliar o acesso das comunidades do interior de Minas Gerais ao sistema público de saúde, a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), faz em parceria com secretarias municipais de saúde, atendimento gratuito às populações de cidades e municípios vizinhos, por meio do Internato de Saúde Coletiva, antes chamado de “Internato Rural”.

A iniciativa contribui para a transformação da Atenção Primária à Saúde em diversas cidades do interior de Minas Gerais, por meio da atuação responsável e capacitada dos estudantes e professores. Atualmente, o programa contempla 31 municípios em Minas Gerais, beneficiando comunidades localizadas em regiões até 200 km de Belo Horizonte.

O Internato de Saúde Coletiva é uma disciplina curricular dos cursos de enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia e odontologia. Os estudantes residem nas cidades por um período 10 semanas.

A implantação do programa é firmado por meio de um convênio entre a Faculdade Ciências Médicas e as prefeituras. As atividades ocorrem no nível da Atenção Primária à Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por meio do Internato de Saúde Coletiva, a população tem mais acesso aos serviços de saúde, realizando ações de atenção à saúde, recuperação e reabilitação, e prevenção de doenças. Além disso, diversas iniciativas são feitas em conjunto com os profissionais locais com grupos operativos (hipertensos, diabéticos, gestantes, entre outros).

Jornada da formação médica

De acordo com o professor e coordenador do Internato de Saúde Coletiva, Gustavo Werneck, esse é o momento que os estudantes têm a oportunidade de avançar na jornada da formação: “Até o 4° ano, eles passaram pelo ciclo básico e o clínico. Agora, é realizado este ciclo da formação final. Naquela cidade, eles têm a oportunidade de compreender o contexto de vida da população, quem vive ali, como vivem, condições de vida, acompanham o processo de gestão dos sistemas municipais de saúde, especialmente no âmbito das Unidades Básicas de Saúde, como se desenvolve o processo saúde-doença e quais são seus determinantes e condicionantes, fazendo inclusive levantamentos epidemiológicos”.

Gustavo ainda esclarece que os acadêmicos acompanham às ações de treinamento e capacitação dos profissionais de saúde das equipes dos municípios, especialmente dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS): “No Internato eles atuam de forma integrada com as instituições públicas e as Organizações Não-Governamentais existentes no município (como os Alcoólicos Anônimos e outras), para construir parcerias, com o propósito de melhorar as condições de vida e o nível de saúde da população”.