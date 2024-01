Verão, época de férias e descanso. Neste período, as famílias se programam e buscam os melhores lugares para tirar um tempo da vida agitada. No entanto, muitas precisam levar os bichos de estimação para viajar, seja no avião, seja no carro. Com isso, todo cuidado é pouco para garantir a segurança dos amigos de quatro patas.

Pensando nisso, o passeio, tanto de tutores quanto de pets, deve ser muito bem planejado. Paulo Tabanez (@paulotabane), médico-veterinário e diretor da clínica veterinária Tabanez, afirma que a família precisa se atentar ao clima da região, às regras de transporte, ao esquema de vacinação, ao uso de repelentes e ao controle de ectoparasitos e endoparasitos.

"É preciso se certificar de que as hospedagens são pet friendly e adaptadas para recebê-los. Caso viaje para a casa de familiares, entender as condições locais de segurança para evitar fugas e se há outros animais no local. Não se esquecer de levar a alimentação que o animal está acostumado para não ocorrer troca brusca de comida e gerar desconfortos gastrointestinais", recomenda Paulo.

Se o animal toma medicamentos de uso contínuo, é preciso se lembrar de separar e levar a quantidade adequada para o tempo de permanência da família. Ver com antecedência indicações de clínicas veterinárias ou profissionais locais, como referência para possíveis emergências, é crucial para uma viagem de conforto e qualidade.

De acordo com o veterinário, o tutor pode, ainda, conversar com o profissional que cuida do bichinho, para saber se a região de destino tem doenças diferentes do lugar em que o animal vive e se existem medidas de prevenção a serem tomadas. "Se irão para locais onde tem piscina, certifique-se de que tem proteção, pois os pets podem sofrer acidentes. É importante que os animais usem coleiras de identificação, chips e tags de localização para caso se percam ou fujam acidentalmente", ressalta.