Bateu arrependimento depois dos excessos de fim de ano e agora você quer uma receita para desintoxicar o organismo e recuperar a forma? O nutricionista funcional e responsável técnico pela Growth Supplements, Diogo Cirico, ensina como ativar o sistema destoxificante, responsável por limpar o organismo. “O primeiro passo é retirar da rotina as fontes de toxinas, como alto consumo de açúcar, gorduras e álcool, e os hábitos que dificultam a limpeza do organismo, como a privação de sono”, explica.

Depois, é hora de retomar hábitos saudáveis na alimentação. “Não precisa de suplementos ou receitas mágicas de internet. O indicado é uma dieta com grande quantidade de vegetais que tenham alto valor nutricional. Com a ajuda dos nutrientes, nosso organismo faz esse detox automaticamente”, conta o nutricionista.

Antioxidantes



Diogo recomenda incluir na dieta alimentos com grande carga de antioxidante, como os polifenóis, vitaminas C e E. A melhor forma de fazer isso é variando o cardápio. “Nosso sistema destoxificante precisa de resveratrol (suco de uva e alimentos de cor roxa); quercetina (cebola, alho, brócolis); vitaminas B6 (milho, leite, morango); B9 (sementes, gérmen de trigo, leguminosas); além de magnésio (espinafre, couve, aveia, abacate, coco, feijão e castanha do Pará) e zinco (carnes vermelhas, pescados, frutos do mar, frango, aveia, arroz integral, gergelim, nozes e castanhas)”, enumera.

Intensifique os treinos



Durante as festas, as pessoas costumam relaxar na prática de exercícios e, no início do ano, tendem a correr atrás do prejuízo lançando mão de táticas questionáveis, como zerar carboidratos e focar apenas nos exercícios aeróbicos. Segundo o personal trainer e profissional de educação física da Growth Supplements, Leandro Twin, é preciso fazer escolhas inteligentes e fugir de dietas restritivas para obter resultados sustentáveis.

A primeira dica é investir na musculação, ao invés de focar apenas nos aeróbicos. “A musculação acelera o processo de emagrecimento porque o ganho de massa muscular acelera a queima de gordura, esse é o caminho mais eficaz para recuperar o shape”, pontua.

Leandro explica que dietas restritivas em carboidratos comprometem o desempenho atlético. “A perda de peso precisa ser sustentável no longo prazo. Sem carboidratos, por exemplo, a pessoa não terá energia para manter uma rotina de exercícios e o emagrecimento só acontece quando há déficit calórico, ou seja, quando a pessoa gasta mais calorias do que consome. Para o emagrecimento ser efetivo, esse déficit precisa ser controlado, sem restrições drásticas”, complementa.