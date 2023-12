A influenciadora e modelo Gaby Lucianno aborda temas fundamentais, que fazem parte da sua carreira e vida pessoal , incluindo autoestima, a indústria da beleza e suas experiências com cirurgias plásticas. Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais com narrativas e temas sociais, Gaby compartilhou experiências sobre autoconhecimento e a importância de se aceitar individualmente.

Para Gaby, é preciso se reconhecer, respeitar o próprio corpo e buscar o amor individual dentro de si mesmo. “ Hoje eu posso dizer que beleza para mim é isso. Amar meu corpo com a minha história, com os resultados da minha rotina, que por vezes, não são fáceis, e saber que eu sou o melhor que posso, e que sou perfeita dessa forma, mesmo nos dias que os olhos 'forem traiçoeiros'”, diz ela.

A influenciadora cita as mudanças que as mulheres passam em seus corpos durante processos naturais e fisiológicos. “Nós mulheres sofremos alteração hormonal, somos constantemente instigadas pela indústria da moda e pela velocidade da comunicação digital, onde a cada momento é lançada uma tendência nova, um novo padrão de beleza viraliza. Precisei estar segura de mim para saber que padrões de beleza não me definem, e sim, que cada ser tem a sua própria beleza”, pontua Gaby.

Sobre suas experiências com cirurgias plásticas, Gaby compartilha momentos de dificuldades. “Os procedimentos mais delicados foram as trocas de prótese de silicone no peito. Com certeza, com mais conhecimento e orientação adequada, teria evitado grandes problemas. Me arrependo muito da última cirurgia, infelizmente não escolhi a melhor profissional para o meu caso, confiei numa promessa ao invés de antes pesquisar sobre os casos e resultados semelhantes às minhas necessidades”, lembra.

Para ela, sua mãe foi um exemplo para a sua autoaceitação. "Sempre tive a minha mãe como exemplo de vaidade, autoamor e autocuidado”, diz Gaby.

Quanto aos desafios da autoestima nas redes sociais, Gaby comenta sobre os comentários que recebe. “Muitas falam que gostariam de ter um corpo de acordo com o que veem nas redes sociais. Muitas mulheres têm dificuldade de perceber que são ângulos, produções e, por várias vezes, photoshop”.