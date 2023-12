Pessoas vivendo com HIV e sob terapia regular com carga viral indetectável não transmitem por via sexual o HIV

A reta final do ano é marcada pelo Dezembro Vermelho, campanha nacional de mobilização para prevenção à Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Tendo o primeiro dia de dezembro como pontapé, quando se celebra o Dia Mundial de Combate à Aids, a iniciativa chama a atenção para, além da prevenção, a assistência e proteção dos direitos das pessoas que vivem com o HIV.

Dados mais recentes apontam que o Brasil registrou queda no número de pessoas infectadas pelo HIV nos últimos anos, passando de 21,9 para 17,8 por 100 mil habitantes. Essa queda vem sendo observada desde 2016 e é provavelmente explicada pela crescente adoção da profilaxia pré-exposição (PrEP), pílula preventiva para pessoas com alto risco de contrair HIV, e da profilaxia pós-exposição (PEP), para quem tenha se exposto até 72h antes da medicação.

O médico da família e comunidade, diretor regional da Inspirali e professor do curso de Medicina do UniBH, Nathan Souza, enfatiza a importância do tratamento, sobretudo em casos de diagnósticos positivos: “É importante destacar a força da mensagem do I=I: indetectável igual a intransmissível. Isto significa que pessoas vivendo com HIV e sob terapia regular com carga viral indetectável não transmitem por via sexual o HIV. Assim, combatemos o preconceito e estimulamos o diagnóstico e terapia para interromper a cadeia de transmissão do HIV”, afirma.

Embora a queda nos números de HIV e Aids seja uma realidade, no entanto, aumenta-se a incidência de outras IST's como sífilis e HPV, bem como um índice de infecção de todas elas por uma população cada vez mais jovem, mantendo presente a necessidade de conhecimento dos métodos de prevenção às doenças contraídas em relações sexuais desprotegidas. É o que conta a infectologista e docente do curso de Medicina do UniBH, Raquel Bandeira.

“Infecções sexualmente transmissíveis são sobre o modo de propagação de uma doença que nesse caso se dá pela via sexual. Parece redundante mas, quando pensamos assim, reforçamos que todos – independente da orientação sexual, estado civil ou número de parceiros – estão suscetíveis a infecção, e por isso todos precisamos nos proteger. A testagem regular, o tratamento (incluindo o parceiro) e o uso de preservativos são a combinação mais eficaz para uma vida sexual plena e feliz”, conta.

Confira quatro dicas para prevenir-se do HIV e outras IST's: