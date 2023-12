A jornalista Cláudia Rezende lança, no dia 9 de dezembro, o seu terceiro livro, "Caderninho, novo ou não, cabe no coração", das 12h às 15h, na Fiorella Gelato, na praça da Savassi, em Belo Horizonte. A obra trata de processos de mudanças pelos quais as crianças passam, tendo como gancho a troca de escola após a formatura da garotinha protagonista. Em meio a tantas novidades e uma separação iminente, a menina se vê confusa com relação aos próprios sentimentos e se depara com o medo de perder os laços que criou na escola antiga. É por meio de uma conversa com a avó, com quem tem vínculo forte de amor e confiança, que ela consegue enxergar outras perspectivas.

“Acredito que esse livro leva um calorzinho para o coração de tantas crianças e famílias que estão vivendo algum processo de mudança, de fim de ciclo, de ruptura. Porque o tema da escola pode ser visto também como metáfora para outros momentos de passagem”, observa a autora. Cláudia Rezende chama a atenção para a abordagem que o livro traz sobre a relação entre avó e neta, que é algo único e marcante na vida de tantas pessoas.

Por fim, os temas da amizade, da infância e do reconhecimento dos sentimentos também estão presentes na obra. O lançamento terá sessão de autógrafos com a autora, contação de histórias, atividades de pintura e desenho com as crianças, brindes e uma surpresa especial, em parceria com a Fiorella Gelato, para aqueles que adquirirem o livro.

Em novembro, "Caderninho, novo ou não, cabe no coração" foi selecionado pelo Festival Literário Internacional de BH (FliBH), para uma mesa de lançamentos literários que ocorreu no Centro Cultural do Banco do Brasil BH (CCBB-BH). O livro conta com ilustrações de Felipe Tognoli, que já trabalhou em dezenas de produções infantis e infantojuvenis, além de ter produções artísticas em outras áreas.

"Caderninho, novo ou não, cabe no coração" sai pela Literíssima Editora, também responsável pela publicação das outras obras da autora: "Poli escolhe" e "Enquanto não cresço, faço o mundo que eu mereço", ambos lançados em 2019. Cláudia é editora na Literíssima Editora, educadora na rede estadual de Minas Gerais e mestranda em Estudos Literários pela UFMG.

Serviço

Lançamento do livro "Caderninho, novo ou não, cabe no coração"

Quando: 9 de dezembro de 2023 Horário: 12h ás 15h

Onde: Fiorella Gelato, rua Antônio de Albuquerque, 487, Savassi - Belo Horizonte

Preço: R$ 45,00