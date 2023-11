Mário Sérgio Rodrigues Ananias é ativista, no Brasil, da causa PcD (Pessoa com Deficiência) há mais de 40 anos. No livro de sua autoria sobre 'Viver com Pólio', ele amplia a discussão sobre as consequências da enfermidade ao relatar a própria trajetória de superação ao ser acometido pela poliomielite aos seis meses de idade.

Com uma narrativa nostálgica e cenas hilárias, o autor percorre a linha do tempo da própria vida até os 16 anos. Para contextualizar, o autor faz referência a acontecimentos marcantes nos anos que, inclusive, antecedem seu nascimento, em 1957: dos tempos difíceis em que o pai, José Ananias, garimpou com bateia e colheu do Rio das Velhas o ouro que produziria as alianças do seu casamento com a mãe, Dona Therezinha, aos acidentes e incidentes na infância, o ingresso na escola, as descobertas na adolescência.

As cenas de alegrias, emoções e aprendizado deixam lugar, na obra, para outro tipo de referência: sobre a vacina, os tratamentos e equipamentos de auxílio a quem sofre sequelas da pólio. Sem pieguices ou autocomiserações, Mário Sérgio traz, como contribuição social, importantes esclarecimentos acerca dos riscos da não vacinação e as inúmeras adversidades enfrentadas pelas PcD, especialmente nestes tempos em que estão disponíveis formas simples, econômicas e seguras de proteção.

A discussão ganha especial importância no momento em que o mundo registra o maior retrocesso contínuo na vacinação infantil em três décadas. Segundo apontou a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no relatório Situação Mundial da Infância 2023, 1,6 milhão de crianças brasileiras deixaram de ser vacinadas contra a paralisia infantil entre 2019 e 2021.

“Num momento em que há uma certa apatia, ou até contrariedade, em relação à imunização, o relato de quem vive o problema tende a contribuir para a conscientização da importância de proteger as crianças, pois a sequela pode se materializar como “uma pena capital ou, no mínimo, uma punição brutal, injusta e perpétua”, atesta Mário Sérgio.

Além do Brasil, Sobre Viver com Pólio foi publicado na Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e México. É a contribuição dada pelo autor, que também como servidor público tem acompanhado as investidas dos governos para estimular pais e tutores a vacinarem as crianças e contribuir, portanto, para a redução de riscos evitáveis às pessoas.

O livro sai do papel numa fase em que Mário Sérgio se depara com novos desafios de mobilidade, outra razão para compartilhar sua história de vida. O esforço concentrado no braço direito, após amputação total e reimplante da mão esquerda, tem imposto dores severas ao ombro direito. O que não o fez abandonar a leveza e irresignação com que enfrentou todas as adversidades, nesta que se tornou sua principal bandeira de luta.

Ficha técnica

Título: Sobre Viver com Pólio

Subtítulo: Desafios e superações de uma criança com restrições motoras

Autoria: Mário Sérgio Rodrigues Ananias

Editora: Viseu

Páginas: 138

Preço: R$ 58,19 e R$9,90 (Kindle)

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Mário Sérgio Rodrigues Ananias é Administrador e Gestor Público, com especializações em Gestão Pública Legislativa, Planejamento e Orçamento Público. Atuante há mais de 40 anos na causa PcD, integrou diversos conselhos de direitos em Belo Horizonte, como o Conselho de Direitos da PcD, Conselho da Cidade e Conselho Municipal de Assistência Social. Atuou, também, como Diretor de Esportes e de Comunicação na União dos Paraplégicos da capital mineira. Servidor público da Câmara Legislativa do DF desde 2009 é, também, palestrante e escritor. No livro Sobre Viver com Pólio, que marca sua estreia na literatura, apresenta uma percepção crua e, ao mesmo tempo, vívida da condição de uma criança acometida pela poliomielite, através do prisma do próprio alvo da infecção.