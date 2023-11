O Centro Oftalmológico de Minas Gerais (COMG) realiza, neste sábado (2/12), o COMG Weekend 2023, das 8h às 18h, no Hotel Ouro Minas - Sala Ouro Preto, em Belo Horizonte. Este ano, a programação científica celebra os 55 anos do Centro Oftalmológico, que serão completados em seis de dezembro. As condições de saúde ocular no Brasil têm sido motivo de preocupação para entidades e especialistas da área. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o país segue a tendência mundial das três maiores causas de cegueira, doenças que acometem, sobretudo, os idosos: catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

O evento, gratuito, é voltado para todos os médicos do corpo clínico do Centro, acionistas ativos e inativos, residentes e fellows, residentes de outros serviços, participantes da Liga Acadêmica da PUC Minas e representantes de operadores de saúde.

O CBO discorre em seu relatório de 2023 que a cegueira estimada no Brasil é de 1.559.000 de pessoas, o equivalente a 0,75% da população; desse total, há cerca de 27 mil crianças cegas, grande parte delas por doenças oculares que poderiam ter sido evitadas ou tratadas precocemente. Diante desses números, fica evidente a importância de um debate sobre inovação em oftalmologia, para prevenção e tratamentos mais eficazes.



Com esse propósito é que o Centro Oftalmológico de Minas Gerais promove, desde 2019, o COMG Weekend - Simpósio de Oftalmologia, que foi idealizado com o objetivo de levar informação atualizada, estimular o corpo clínico ao estudo contínuo, trazer profissionais para fazer essa troca de conhecimento e fazer network.



O COMG Weekend é uma oportunidade para discussão com convidados sobre a evolução histórica na assistência em oftalmologia; o impacto da tecnologia nos tratamentos de córnea, glaucoma, catarata, retina, plástica e oftalmopediatria; programa de atualização e educação continuada em oftalmologia; destaque para novidades tecnológicas e jornada do paciente; atualização científica para diagnóstico e tratamento de doenças oculares.



Profissionais da oftalmologia ministrarão palestras com os seguintes temas: Inovação em catarata; Transplante de córnea; Evolução dos exames nos últimos 50 anos; Evolução da refrativa e lentes nos últimos 50 anos; Inovações no controle da miopia; OCT: quando indicar e como interpretar; SLT como opção primária no tratamento do glaucoma; MIGS x MIBS; Inovação em Retina; O uso das células tronco na plástica ocular e Novas tendências na correção de ptose.

Além disso, essa edição do evento trará uma mesa redonda que irá debater os desafios do Sistema de Saúde e como a inovação pode contribuir com empresas, operadoras e profissionais de saúde nos enfrentamentos necessários. Para o CEO da Rede Oftalmo, Flávio Santos, "a primeira edição do COMG Weekend do pós-pandemia traz essa novidade como uma primeira de muitas. E o que queremos com isso? Consolidar este espaço para tratar de futuro, de inovação e, principalmente, de gestão com quem pensa, pesquisa e constrói a oftalmologia brasileira", comenta.



Dessa forma, serão debatidas as novidades de todas as áreas de atuação da oftalmologia. “O que nós pedimos aos palestrantes foi inovações em oftalmologia, ou seja, inovações nas suas subespecialidades, em glaucoma, em retina, em neuroftalmologia, em oftalmologia pediátrica e outras”, salienta o presidente do Centro Oftalmológico, Gustavo Heringer. Assim, os participantes podem esperar o que tem de mais atualizado e moderno hoje na oftalmologia mundial.



“Hoje, o Centro Oftalmológico atende 20 mil pessoas, faz em torno de duas mil cirurgias por mês, podendo contribuir bastante para a gente compreender cada vez mais as patologias que a gente tem na oftalmologia. Essa troca é muito importante para todos nós, faz com que a gente faça uma medicina de ponta, uma oftalmologia resolutiva para poder ajudar nossos pacientes e também crescer como profissionais”, enfatiza Cláudio Junqueira.





Serviço:



COMG Weekend 2023 - Simpósio de Oftalmologia



Quando: 2 de dezembro de 2023

Horário: 8h às 18h

Onde: Ouro Minas Hotel (Avenida Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga - Belo Horizonte/MG)