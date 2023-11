Em nota, a Anvisa orienta que em casos de suspeita ou compra dos suplementos, entre em contato com a fabricante do produto original

Foi determinado nesta quinta-feira (23/11), no Diário Oficial da União (D.O.U), após denúncia de falsificação, a apreensão, proibição da fabricação, distribuição, comercialização e propaganda dos suplementos COQ-10 200mg, Krill Vit, Ômega 3 - EPA DHA e ÔmegaFor Vision da marca de suplementos alimentares Vida Forte Nutrientes (Vitafor). O texto publicado, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um dia antes da Black Friday, relata que o comunicado de fraude partiu da fabricante dos produtos.

Além da denúncia, a empresa disponibilizou imagens com as diferenças entre os produtos originais e os falsificados.

Confira como diferenciá-los:

A Coenzima Q10 no produto original é apresentada em cápsulas gelatinosas, moles e na cor laranja. Enquanto nos produtos falsificados, as versões variam entre: cápsulas gelatinosas e duras nas cores branco ou amarelo. Já na embalagem, o frasco do produto falsificado é mais brilhante que o do produto original, além disso, possui letras em tamanho maior. As informações sobre lote e validade do produto original estão descritas no fundo do frasco, enquanto as do produto falsificado estão no rótulo lateral.

A empresa fabricante disponibilizou imagens com as diferenças entre os produtos originais e os falsificados Vitafor/ reprodução

Krill Vit original é apresentado em cápsulas gelatinosas pretas, enquanto o falsificado é apresentado em cápsulas duras e transparentes. O frasco do produto falsificado é mais brilhante que o do produto original, além disso, o rótulo possui tonalidade de azul mais clara.

A Anvisa relata que o comunicado de fraude partiu da fabricante dos produtos Vitafor/ Reprodução

Ômega 3 EPA DHA falsificado é apresentado em cápsulas gelatinosas transparentes, com pouca diferença do original. Já sua tampa de cor azul- escura, é trocada pela cor branca na versão falsa. As informações de rotulagem dos painéis secundários do rótulo do produto original são coloridas e as da falsificação são em preto e branco.



O consumo de produtos falsificados, em que devido ao desconhecimento da matéria prima de origem é um risco para o consumidor ômega 3 falsificado



Leia também: Ômega 3: nutricionista explica benefícios e onde encontrar



A nutricionista esportiva Alessandra Paula Nunes alerta para o consumo de suplementos falsificados. “O paciente pode ter efeitos tóxicos em decorrência da substância - podendo apresentar variações no fígado, sistema cardiovascular e nervoso”, enumera a nutricionista.

Além disso, para o consumidor que já “apresenta uma patologia de base, doença cardiovascular, renal, pressão alta e diabete pode agravar o quadro por desconhecer a matéria-prima do produto final”, ressalta.

Há cinco dias, a empresa já havia comunicado, pelas mídias sociais, o período da Black Friday e possíveis compras de produtos falsificados. “Fiquem atentos aos preços muito baixos, lembrem-se de comprar pelo site oficial da Vitafor ou nas redes de farmácias e lojas especializadas, evitando assim, a compra do produto falsificado”. Em nota, a Anvisa orienta que em casos de suspeita ou compra dos suplementos, entre em contato com a fabricante do produto original, pelo e-mail sac@vitafor.com.br.