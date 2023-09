683

José Gonçalves foi diagnosticado com câncer de próstata há mais de cinco anos. Além da alimentação à base de folhas, verduras e legumes, ele também se exercita diariamente Glória Maria Cadena/Divulgação





A nutrição é um dos segmentos mais importantes no tratamento oncológico. Tratando-se de uma doença capaz de apresentar diferentes condições nos pacientes - estes podendo ficar desnutridos ou ganhar peso - o acompanhamento nutricional é necessário para se contrapor aos efeitos apresentados ao longo do tratamento. O uso de suplementos alimentares torna-se uma opção para suprir necessidades nutricionais no tratamento do câncer.









Alexander também aponta que vários suplementos utilizam soja e leite, alimentos que não são bem tolerados por muitos desses pacientes. "Para piorar, as empresas adicionam diversos aditivos alimentares desnecessários para o tratamento oncológico." Além disso, ele observa que o aumento da ingestão de proteína faz com que esses pacientes consumam uma quantidade excessiva de líquidos. "Isso é problemático, pois muitas vezes os pacientes têm dificuldade em fazer isso devido à azia e aos enjoos causados pelo tratamento oncológico."

DIETA ESPECIAL

Os cuidados mencionados pelo nutricionista já são parte da rotina do construtor José Gonçalves da Silva Mendes, de 86 anos, que descobriu o câncer de próstata há pouco mais de cinco anos e passou a utilizar suplementos alimentares há seis meses, em conjunto com uma alimentação saudável. Sua base alimentar é composta por uma variedade de folhas, legumes e frutas. "Faço o consumo regular de alface escura, arroz negro ou integral e pelo menos 10 tipos de vegetais na salada: couve-flor, brócolis, couve, repolho roxo, acelga, salsinha, cenoura, beterraba, alho-poró e tomate cozido (sem pele e sem sementes), além de goiaba e melancia - os três últimos ricos em licopeno (um antioxidante)."









Leia também: José Gonçalves também adicionou grãos à sua alimentação, como linhaça, chia e quinoa, além de ameixas e mamão, que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Alexander destaca que esse cuidado é fundamental, uma vez que grande parte do sistema imunológico depende do intestino saudável, mas ele ressalta a importância de se ter atenção com os suplementos que podem afetar o órgão. "Se esses suplementos contiverem aditivos, em vez de colher os benefícios completos do produto, podem ocorrer prejuízos para o funcionamento intestinal e, indiretamente, para a imunidade - algo crucial para pacientes com câncer, seja durante a quimioterapia, imunoterapia, radioterapia ou cirurgia."Leia também: Primeiros passos para começar uma vida saudável com auxílio de suplementos









Cada organismo é único "Não aceite indicações de suplementos de colegas dos círculos sociais, academias e trabalho, e não confie nas informações que circulam nas redes sociais. Cada organismo é único e o que funciona para um, pode não funcionar para o outro. Procure profissionais habilitados, que entendam suas metas e objetivos e, assim, se houver necessidade, lhe indique a melhor opção de suplemento. A checagem dos exames bioquímicos a cada seis meses também é essencial para o ajuste da dieta do paciente." Alessandra Paula Nunes, nutricionista e especialista em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição



Após começar a usar suplementos devido a um baixo nível de proteína no organismo, José afirma que sua energia aumentou, pois ele já fazia exercícios . Pelo menos quatro vezes por semana, o construtor realiza séries de musculação, caminhadas e exercícios de fisioterapia.

PREVENÇÃO

Este ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que o adoçante aspartame é potencialmente cancerígeno. Outros estudos também demonstraram resultados desfavoráveis para edulcorantes, como xilitol e sucralose, que são considerados como alternativas mais saudáveis. Segundo Alexander, para seus pacientes, a recomendação é buscar suplementos sem adoçantes e, se possível, optar por suplementos com a menor quantidade de aditivos alimentares. "Devemos lembrar que nossas células não precisam dessas substâncias para sobreviver. Isso é um reflexo do problema da indústria, que visa prolongar a vida útil de seus produtos e agradar o paladar dos consumidores."





Já com base em sua experiência, José Gonçalves sugere que os homens realizem o exame de toque retal e o teste de sangue para avaliar o nível de PSA (antígeno prostático específico) como parte do diagnóstico precoce do câncer de próstata, a fim de evitar a progressão da doença.





Ele recomenda que esses exames sejam feitos entre os 45 e 50 anos. Foi aos 81 anos que o construtor realizou esses exames e descobriu a doença. Além disso, ele aconselha àqueles que desejam iniciar o uso de suplementos a verificar os ingredientes dos produtos recomendados, além de buscar um tratamento interdisciplinar com oncologistas, urologistas e nutricionistas oncológicos.





