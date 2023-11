Os aparelhos domésticos são importantes aliados para driblar a onda de calor que parte do Brasil vive. Mas é preciso saber escolher, ter cuidado e saber usar para ter os benefícios esperados e não prejudicar a saúde. Umidificador, ventilador e ar-condicionado aliviam os desconfortos provocados pelas altas temperaturas.

“Os umidificadores ajudam a manter a umidade relativa do ar entre 50 e 60%, margem considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideal para a saúde, e aliviam sintomas de doenças respiratórias”, orienta o técnico eletrotécnico da Loja Elétrica, Herbert Abreu.

Herbert Abreu lembra que o equipamento não deve ficar ligado por mais de quatro horas consecutivas, pois o excesso de umidade favorece a proliferação de fungos e bactérias.

Conforto térmico

Concomitantemente, os equipamentos de ar-condicionado e ventilador proporcionam conforto térmico. “Atualmente existem opções de ar-condicionado silenciosos, com a tecnologia inverter – inversor de frequência –, que oferece uma economia de 40 a 70% de energia em comparação aos modelos tradicionais”, explica o especialista.

Entre os ventiladores, Herbert Abreu sugere observar as características técnicas para escolher o modelo mais adequado, seja de mesa, teto ou coluna. “A potência do motor pode variar entre 50 e 150 W, assim como o número de pás de hélice. Equipamentos com duas pás são mais indicados para espaços menores, enquanto as versões com seis pás são ideais para locais maiores”, ensina.