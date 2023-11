Com os termômetros nas alturas em todo o estado de Minas Gerais, os mineiros têm buscado medidas imediatas para tentar amenizar a condição climática. Levantamento feito pela GetNinjas, plataforma que oferece contratação de serviços, indica o aumento de 296,3% na busca pelos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado em outubro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Especialistas associam o aumento na busca pelo serviço à onda de calor que atinge todo o estado mineiro.

Ainda segundo o levantamento, a busca pela manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado aumentou 15,5%, comparando os meses de setembro e outubro deste ano. De acordo com o Diretor Financeiro, Relações com Investidores, Estratégia e Analytics do GetNinjas, Lucas Arruda, a demanda pelo serviço começa a crescer já nos meses que antecedem ao verão, mas está sendo impulsionada pela onda de calor.

“Os dados da plataforma, no comparativo com o mesmo período do ano passado, indicam que a onda de calor que atinge todo o país contribuiu para um aumento ainda maior na procura por serviços de manutenção e instalação de ar condicionado. Até porque temperaturas extremas podem sobrecarregar os aparelhos e levar a problemas de funcionamento, levando os proprietários a buscar assistência técnica”, explica.

Aumento em BH

Com os termômetros nas alturas, o cenário se reflete fortemente na capital mineira. Gabriel Oliveira, gerente comercial da Arbran Engenharia Térmica, afirma que houve um aumento de cerca de 70% nos serviços de manutenção e instalação dos aparelhos na empresa. Ele diz que a falta de manutenção dos aparelhos são prejudiciais à saúde, em razão do surgimento de lodo, fundos e bactérias dentro do equipamento.

“A recomendação para a manutenção, para quem usa em casa, frequentemente, diariamente, é de seis em seis meses. No entanto, prédios comerciais precisam fazer a manutenção com uma maior frequência”, diz.

Na empresa Reclimar, o cenário é similar. "Não tem gente para atender todo mundo e realizar todas as manutenções. A demanda aumentou bastante", disse.

De acordo com Osvaldo Vieira, engenheiro responsável pela empresa, os usuários de aparelho de ar-condicionado não costumam fazer a manutenção do aparelho no inverno. Ele diz que nos prédios comerciais o cenário costuma ser diferente, pois as manutenções costumam ser feitas com maior frequência, isso em razão das exigências de manutenção determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além de ser prejudicial à saúde, a falta de manutenção também pode gerar aumento no consumo de energia, explica o especialista. "O consumo de energia aumenta assustadoramente. Quando você está com ele (o ar-condicionado) bem manutencionado, você consegue trabalhar dentro de uma faixa um pouco menor. Mas por que isso acontece? Porque os filtros sujam muito e isso exige mais dos motores e compressores, o que faz com que a energia aumente bastante para suprir toda essa deficiência que ocorre com essa peça sem manutenção", esclarece.

Para Oswaldo, o ideal seria realizar a manutenção mensalmente. Ele também detalha os perigos da ausência de manutenção.

“O que acontece com o ar-condicionado, você joga o ar frio no ambiente e ele retira o calor sensível e latente, com isso o calor retorna todo para o equipamento. Ali você tem poeira e suspensão, vírus, uma série de coisas que vai ficar retido nesta parte que vai fazer a filtragem. E aí tem esse filtro, que você tem que fazer a limpeza. Quando é em residência, é ainda pior. Aquele pó sujo que você vai varrendo, as felpas de lençol, isso tudo entope o aparelho, que deixa de funcionar”, diz.



“O grande problema do ar-condicionado é que ele espalha o ar para todo o ambiente. Ele pega um determinado vírus, hipoteticamente falando, e o espalha em profusão absurda, vai em vários ambientes e vai contaminando. Em hospitais, por exemplo, o controle é muito rigoroso. Empresas de porte maior eles zelam muito pela manutenção”, completa.

Na Assistência Técnica Refrigerar, Marcos Eduardo, proprietário e técnico da empresa, a demanda também está cada vez maior. “Aumentou muito a demanda. Meu telefone está tocando no mínimo umas 300 vezes por dia. Toda época de verão aumenta bastante a demanda, as pessoas deixam para fazer essa manutenção sempre no verão, no calor. É normal aumentar, mas com certeza aumentou mais por conta dessa onda de calor”.

"Sempre tem a procura, mas não dessa forma que está tendo agora. Estou fechando para dois, três meses para frente com essa onda de calor", completa.

O especialista também diz que prefere trabalhar com a manutenção do que a instalação, por questões financeiras. “Nessa onda de calor a instalação acaba sendo inviável, em relação ao valor de ganho. Na manutenção você gira dinheiro mais rápido, vale mais a pena. Você ganha, por exemplo, R$ 300 numa instalação, que você fica o dia inteiro. Já numa manutenção você pode fazer isso com umas duas horas”, pontua.

Apesar de não trabalhar com a manutenção de climatizadores, Marcos afirma que também recebe muitos pedidos para a realização do serviço. Outra manutenção muito solicitada em sua empresa é a dos aparelhos de ar-condicionado portáteis. "Recebemos muitos chamados de climatizador, apesar de não trabalhar com esse serviço. Acho que até ventilador está tendo uma procura muito grande, não comigo, pois meus anúncios não têm ventiladores, mas também está tendo muita procura por manutenção de ar-portatil e umidificador".