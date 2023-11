Seis das 10 cidades que registraram as maiores temperaturas no Brasil, nesta quarta-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, estão em Minas Gerais. O levantamento é feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Pelo terceiro dia consecutivo, a cidade de Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais, registrou a segunda maior temperatura do país: 42,6ºC, atrás apenas de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com 43,3ºC. Seguida de perto por Arinos, município também na Região Noroeste do estado, que ocupa novamente o terceiro lugar com 42,5ºC.



As cidades mineiras aparecem até a sétima posição do levantamento. Na lista, estão municípios das regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Zona da Mata. O Inmet também emitiu alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar. Em 475 municípios de Minas Gerais, esses marcadores devem estar entre 12% e 20%, bem abaixo do ideal de 50% e 60% estipulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



As altas temperaturas em Minas Gerais deverão seguir pelo menos até a próxima sexta-feira (17/11). A tendência é que as temperaturas aumentem 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias em todas as 853 cidades do estado, elevação considerada de 'grande perigo' à população.



Confira a lista das 10 das cidades mais quentes do Brasil no feriado (15/11):

Corumbá (MS): 43,3ºC

Unaí (MG): 42,6ºC

Arinos (MG): 42,5ºC

São Romão (MG): 42,3ºC

Nova Porteirinha (MG): 41,9ºC

Araçuaí (MG): 41,5ºC

Coronel Pacheco (MG): 41,5ºC

Seropédica (RJ): 41,3ºC

Água Clara (MS): 41,3ºC

Aquidauana (MS): 41,2ºC