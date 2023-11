O câncer de boca é mais comum do que se imagina e é possível buscar ajuda logo no início, ao perceber algum sintoma fora da normalidade. Apesar de pouco falada, a doença atinge cerca de 11.180 homens e 4.010 em mulheres para cada ano do triênio 2020-2022, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

A doença é caracterizada pelo crescimento anormal de células nos tecidos bucais, podendo afetar os lábios, língua, gengivas, bochechas e céu da boca. Suas causas estão associadas a fatores de risco, como o consumo de tabaco, o uso excessivo de bebidas alcoólicas e a exposição solar sem proteção adequada.

“Ele ocorre devido ao crescimento descontrolado de células anormais, que formam tumores que podem ser benignos (não cancerígenos) ou malignos (câncer). A boa notícia é que, quando diagnosticado em estágios iniciais, o câncer de boca tem maiores chances de cura. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais e sintomas” alerta Paulo Zahr, cirurgião dentista, fundador e presidente do Grupo OdontoCompany.

Sintoma não significa diagnóstico de câncer

Ficar atento a qualquer alteração na boca pode fazer toda a diferença no diagnóstico precoce e tratamento adequado. O dentista ressalta que esses sintomas não significam necessariamente que você tem câncer de boca, mas qualquer sinal suspeito deve ser avaliado por um profissional para obter um diagnóstico correto.

Dentre os principais fatores causadores do câncer bucal estão o tabagismo e o alcoolismo. A doença é mais comum em pessoas com idade avançada, mas também pode acometer jovens e pessoas com má higiene bucal. Confira alguns sintomas:

Dor na boca ou nos ouvidos: dores constantes na boca ou nos ouvidos que não passam com o tempo, podem ser sintomas do câncer de boca. É essencial prestar atenção a esse desconforto.

Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas: observar manchas estranhas e persistentes na mucosa bucal é motivo para ficar alerta, principalmente se essas manchas não desaparecerem com o tempo.

Irritabilidade ou sensação de algo preso na garganta: se você sentir incômodo frequente na garganta, como se algo estivesse preso ou incomodando, é importante investigar essa sensação.

Dificuldade em engolir ou mastigar: notar dificuldades para engolir alimentos ou mastigar pode ser um sinal preocupante que precisa de avaliação.

Pequenos ferimentos que não cicatrizam: se feridas ou úlceras aparecem na boca e não cicatrizam após um período razoável, também é um sinal de alerta.

Mudanças na voz ou rouquidão: perceber alterações na voz, como rouquidão prolongada ou mudanças na qualidade vocal, pode ser um indício de câncer de boca.

Ao identificar qualquer um desses sinais e sintomas, procure um profissional de saúde, como um médico ou dentista de confiança, para uma avaliação adequada.

A prevenção e a descoberta precoce, é sempre o melhor caminho para uma recuperação.