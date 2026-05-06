Vídeo: porque o Reino Unido proibiu o cigarro para quem nasceu após 2009

O Reino Unido aprovou legislação que proíbe a venda de qualquer produto contendo tabaco para quem nasceu depois de 1º de janeiro de 2009. Na prática, mesmo depois de atingir a maioridade, as pessoas não poderão comprar cigarros de forma legal.

Fizemos este vídeo #PraEntender porque o Reino Unido decidiu proibir o cigarro para esta e futuras gerações.

O projeto Tobacco and Vapes Bill, ou Lei do Tabaco e dos Cigarros Eletrônicos, foi aprovado em 20 de abril de 2026, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2027.

A iniciativa marca uma reestruturação na política de saúde pública britânica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do tabaco é responsável por 25% de todas as mortes por câncer no mundo

De acordo com o National Health Service (NHS) ou o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, entre 2023 e 2024 houve cerca de 408 mil internações hospitalares devido ao tabagismo. Destaque para o uso de cigarros eletrônicos, que vem tomando espaço frente ao cigarro comum, especialmente entre os menores de 35 anos e aqueles que nunca fumaram cigarros.

Os efeitos da nicotina

Para o professor do deparatamento de psiquiatria da UFMG, Frederico Garcia, “o cigarro é uma das drogas mais adictogênicas, ou que causa dependência, mais rápido que existe". "A nicotina, que é a substância psicoativa encontrada no tabaco, age em receptores que tem uma ação importante, tanto inibitória quanto estimuladora do nosso cérebro. Esse efeito de 'liga/desliga' que o fumante acaba fazendo, causa dependência muito rápido”, explicou.

Este vício rápido que o cigarro provoca preocupa muito os pesquisadores e agentes de saúde pública. Principalmente devido aos efeitos nocivos sobre o organismo.

Aproximadamente 15,5% da população brasileira usa algum tipo de nicotina Leandro Couri/EM/D.A Press.

“A fumaça do cigarro produz um efeito no organismo que é extremamente significativo para riscos como a doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, câncer de vias aéreas, laringe e boca, e assim por diante. Para além do câncer, o cigarro é associado a um risco maior para mais de 130 doenças, entre elas hipertensão, infarto, infarto do miocárdio, problemas vasculares e cerebrais”, acrescenta o professor Frederico Garcia.

O que muda no Reino Unido

De acordo com o governo britânico, além de criar uma geração livre do fumo, o projeto de lei estenderá a atual proibição de fumar em ambientes fechados para alguns ambientes externos.

Fumar não seria permitido em parques infantis e nas proximidades de escolas e hospitais.

Ainda de acordo com o projeto de lei, as lojas vão precisar de uma licença para vender tabaco, cigarros eletrônicos e produtos com nicotina na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.

O governo terá também mais poderes para limitar propagandas, embalagens e também sabores, no caso dos cigarros eletrônicos.



Os cigarros eletrônicos

Outra preocupação, de agentes de saúde pública, se relaciona com o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), os cigarros eletrônicos ou vapes.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os cigarros eletrônicos fazem parte de categorias mais amplas de sistemas eletrônicos de administração de nicotina (ENDS) que incluem produtos como charutos e cachimbos eletrônicos.

Cerca de 86 milhões de adultos já utilizaram cigarros eletrônicos. Ramon Lisboa/EM/D.A Press.

Nos cigarros eletrônicos, a nicotina líquida pode conter aditivos e solventes, além de até 16 mil flavorizantes, aromatizantes e substâncias destinadas a produzir um vapor mais suave para facilitar a absorção pelo trato respiratório.

No Brasil, é proibido fabricar, vender, importar, divulgar ou distribuir todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar desde 2009. Essa proibição foi mantida pela Resolução RDC nº 855/2024 da Anvisa que não apenas proíbe a venda e importação dos cigarros eletrônicos, mas também reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados.

O Relatório Global da OMS sobre as Tendências da Prevalência do Tabaco 2000-2024, estima que mais de 100 milhões de pessoas, cerca de 86 milhões de adultos e 15 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos, já utilizaram cigarros eletrônicos no mundo.

O Cigarro no Brasil

No Brasil, o tabagismo causa quase 500 mortes por dia, mais de 145 mil óbitos por ano, de acordo como o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária do Ministério da Saúde.

Os custos anuais relacionados aos danos provocados pelo cigarro ao sistema de saúde e à economia brasileira alcançam R$ 153,5 bilhões.

Ainda de acordo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária do Ministério da Saúde, das mortes anuais atribuíveis ao tabaco no Brasil, 40.567 são causadas por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Seguidas por por condições/doenças cardíacas (30.871), câncer de pulmão (26.583), pelo tabagismo passivo (20.010), por pneumonia e outras causas respiratórias (11.745), por acidente vascular cerebral (AVC) (9.513) e por diabetes tipo II (5.294).

Os esforços para o controle do tabaco, no Brasil, começaram nos anos 1980, quando o Ministério da Saúde criou a Comissão para Estudos das Consequências do Fumo.

De lá pra cá, O Brasil se tornou, em julho de 2019, o segundo país do mundo a implementar integralmente todas as medidas MPOWER, um conjunto de seis estratégias de baixo custo e alto impacto, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, e focadas em reduzir a demanda por tabaco e combater a epidemia global de tabagismo.

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