Vídeo: porque o Reino Unido proibiu o cigarro para quem nasceu após 2009
Projeto que proíbe venda de cigarros pra nascidos após 2009 foi aprovado em 20 de abril de 2026, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2027
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O Reino Unido aprovou legislação que proíbe a venda de qualquer produto contendo tabaco para quem nasceu depois de 1º de janeiro de 2009. Na prática, mesmo depois de atingir a maioridade, as pessoas não poderão comprar cigarros de forma legal.
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Fizemos este vídeo #PraEntender porque o Reino Unido decidiu proibir o cigarro para esta e futuras gerações.
O projeto Tobacco and Vapes Bill, ou Lei do Tabaco e dos Cigarros Eletrônicos, foi aprovado em 20 de abril de 2026, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2027.
A iniciativa marca uma reestruturação na política de saúde pública britânica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do tabaco é responsável por 25% de todas as mortes por câncer no mundo
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De acordo com o National Health Service (NHS) ou o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, entre 2023 e 2024 houve cerca de 408 mil internações hospitalares devido ao tabagismo. Destaque para o uso de cigarros eletrônicos, que vem tomando espaço frente ao cigarro comum, especialmente entre os menores de 35 anos e aqueles que nunca fumaram cigarros.
Os efeitos da nicotina
Para o professor do deparatamento de psiquiatria da UFMG, Frederico Garcia, “o cigarro é uma das drogas mais adictogênicas, ou que causa dependência, mais rápido que existe". "A nicotina, que é a substância psicoativa encontrada no tabaco, age em receptores que tem uma ação importante, tanto inibitória quanto estimuladora do nosso cérebro. Esse efeito de 'liga/desliga' que o fumante acaba fazendo, causa dependência muito rápido”, explicou.
Este vício rápido que o cigarro provoca preocupa muito os pesquisadores e agentes de saúde pública. Principalmente devido aos efeitos nocivos sobre o organismo.
“A fumaça do cigarro produz um efeito no organismo que é extremamente significativo para riscos como a doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, câncer de vias aéreas, laringe e boca, e assim por diante. Para além do câncer, o cigarro é associado a um risco maior para mais de 130 doenças, entre elas hipertensão, infarto, infarto do miocárdio, problemas vasculares e cerebrais”, acrescenta o professor Frederico Garcia.
O que muda no Reino Unido
De acordo com o governo britânico, além de criar uma geração livre do fumo, o projeto de lei estenderá a atual proibição de fumar em ambientes fechados para alguns ambientes externos.
Fumar não seria permitido em parques infantis e nas proximidades de escolas e hospitais.
Ainda de acordo com o projeto de lei, as lojas vão precisar de uma licença para vender tabaco, cigarros eletrônicos e produtos com nicotina na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.
O governo terá também mais poderes para limitar propagandas, embalagens e também sabores, no caso dos cigarros eletrônicos.
Os cigarros eletrônicos
Outra preocupação, de agentes de saúde pública, se relaciona com o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), os cigarros eletrônicos ou vapes.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os cigarros eletrônicos fazem parte de categorias mais amplas de sistemas eletrônicos de administração de nicotina (ENDS) que incluem produtos como charutos e cachimbos eletrônicos.
Nos cigarros eletrônicos, a nicotina líquida pode conter aditivos e solventes, além de até 16 mil flavorizantes, aromatizantes e substâncias destinadas a produzir um vapor mais suave para facilitar a absorção pelo trato respiratório.
No Brasil, é proibido fabricar, vender, importar, divulgar ou distribuir todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar desde 2009. Essa proibição foi mantida pela Resolução RDC nº 855/2024 da Anvisa que não apenas proíbe a venda e importação dos cigarros eletrônicos, mas também reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados.
O Relatório Global da OMS sobre as Tendências da Prevalência do Tabaco 2000-2024, estima que mais de 100 milhões de pessoas, cerca de 86 milhões de adultos e 15 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos, já utilizaram cigarros eletrônicos no mundo.
O Cigarro no Brasil
No Brasil, o tabagismo causa quase 500 mortes por dia, mais de 145 mil óbitos por ano, de acordo como o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária do Ministério da Saúde.
Os custos anuais relacionados aos danos provocados pelo cigarro ao sistema de saúde e à economia brasileira alcançam R$ 153,5 bilhões.
Ainda de acordo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária do Ministério da Saúde, das mortes anuais atribuíveis ao tabaco no Brasil, 40.567 são causadas por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Seguidas por por condições/doenças cardíacas (30.871), câncer de pulmão (26.583), pelo tabagismo passivo (20.010), por pneumonia e outras causas respiratórias (11.745), por acidente vascular cerebral (AVC) (9.513) e por diabetes tipo II (5.294).
Os esforços para o controle do tabaco, no Brasil, começaram nos anos 1980, quando o Ministério da Saúde criou a Comissão para Estudos das Consequências do Fumo.
De lá pra cá, O Brasil se tornou, em julho de 2019, o segundo país do mundo a implementar integralmente todas as medidas MPOWER, um conjunto de seis estratégias de baixo custo e alto impacto, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, e focadas em reduzir a demanda por tabaco e combater a epidemia global de tabagismo.
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