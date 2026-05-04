Por que tantos jovens estão sofrendo infarto no Brasil? Entenda a causa

Casos recentes acenderam um alerta nacional sobre um problema crescente: o aumento de doenças cardíacas em brasileiros com menos de 40 anos. O que antes era uma preocupação de pessoas mais velhas, hoje se tornou uma realidade para jovens adultos, impulsionada por um estilo de vida que cobra um preço alto da saúde do coração.

A rotina atual, marcada por estresse crônico, longas jornadas de trabalho e ansiedade, sobrecarrega o sistema cardiovascular. Essa pressão constante pode levar ao aumento da pressão arterial e a processos inflamatórios no corpo, criando um ambiente favorável para um evento cardíaco agudo.

Leia Mais

O sedentarismo, impulsionado por trabalhos remotos e horas em frente às telas, é outro fator determinante. A falta de atividade física regular contribui para o ganho de peso, diabetes tipo 2 e o enfraquecimento do músculo cardíaco, tornando-o mais vulnerável.

A alimentação também desempenha um papel central. O consumo elevado de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, sódio e açúcares, eleva os níveis de colesterol ruim (LDL) e a pressão. Esses hábitos alimentares, muitas vezes combinados com o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, formam uma combinação perigosa para as artérias.

O perigo do infarto silencioso

Diferente da imagem clássica de dor forte no peito que irradia para o braço, o infarto em jovens pode ser "silencioso". Isso significa que ele se manifesta com sinais atípicos, que muitas vezes são ignorados ou confundidos com problemas menores. Reconhecer esses sintomas é crucial e pode salvar vidas. Os principais são:

Desconforto sutil: uma sensação de pressão, aperto ou queimação no peito, costas, braços, pescoço ou mandíbula.

Falta de ar: dificuldade para respirar sem motivo aparente, mesmo em repouso.

Cansaço extremo: uma fadiga súbita e inexplicável que impede a realização de tarefas simples.

Tontura e suor frio: sensação de desmaio acompanhada de suor intenso.

Náusea e indigestão: desconforto no estômago que pode ser confundido com um problema digestivo.

A prevenção é o melhor caminho

A boa notícia é que a maioria desses fatores de risco pode ser controlada com mudanças de hábitos. Manter uma rotina de exames médicos anuais é fundamental, mesmo sem sintomas aparentes, para monitorar a pressão arterial, o colesterol e a glicose.

Adotar uma dieta equilibrada, com mais alimentos naturais e menos industrializados, faz uma enorme diferença. A prática regular de atividades físicas, por pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana, fortalece o coração e ajuda a controlar o peso. Buscar formas de gerenciar o estresse, como meditação ou hobbies, protege a saúde mental e cardíaca. Por fim, abandonar o cigarro e moderar o consumo de bebidas alcoólicas reduz drasticamente as chances de um evento cardíaco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.