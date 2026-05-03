O Parlamento do Reino Unido discute uma proposta que busca criar uma geração sem tabaco. O projeto impede que pessoas nascidas a partir de uma data específica comprem cigarros legalmente durante toda a vida. Dessa forma, o governo tenta frear o tabagismo entre os mais jovens, reduzir o impacto das doenças relacionadas ao cigarro e, ao longo das décadas, praticamente eliminar o uso de produtos de tabaco na sociedade britânica. Trata-se de uma mudança gradual, que não proíbe o consumo imediato de quem já fuma, mas altera o ponto de partida para as novas gerações. Além disso, autoridades de saúde reforçam que outros países acompanham o debate e avaliam políticas semelhantes.

Na prática, a medida cria uma espécie de linha de corte geracional. Quem nasceu antes dela continua com acesso legal aos cigarros, observando as regras já existentes de venda. Em contrapartida, quem nasceu depois jamais terá essa possibilidade em termos legais, mesmo atingindo a maioridade. A proposta se apoia em dados de saúde pública que associam o tabagismo a câncer, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios crônicos e diversas internações que sobrecarregam o sistema de saúde. Com isso, o governo busca diminuir custos médicos, aumentar a expectativa de vida e reduzir a dependência de nicotina entre adolescentes e jovens adultos. Em síntese, a ideia concentra esforços preventivos na fase em que o hábito costuma surgir.

Reino Unido propõe uma geração sem tabaco: como funcionaria a proibição do cigarro para jovens?

A palavra-chave central dessa discussão é geração sem tabaco. O modelo proposto no Reino Unido funciona de forma escalonada. Em vez de simplesmente elevar a idade mínima para compra de cigarros, a lei congela permanentemente esse direito para quem nasceu após um determinado ano. Por exemplo, se o limite for 1º de janeiro de 2009, qualquer pessoa nascida a partir dessa data nunca poderá adquirir cigarro, mesmo em 2040 ou 2050. Nesse contexto, a fiscalização se concentra nos pontos de venda, que têm a obrigação de checar a data de nascimento dos consumidores, e não apenas se são maiores de idade.

Além disso, o governo combina a política com outras ações já adotadas no país, como embalagens padronizadas, proibição de publicidade de tabaco, altos impostos sobre cigarros e campanhas de conscientização. A proposta não busca criminalizar quem fuma, mas atingir a raiz do problema: o início do hábito entre adolescentes. Estudos de saúde indicam que a maioria dos fumantes começa ainda na juventude, quando a influência do grupo e a curiosidade ganham força. Ao retirar a possibilidade de compra para essas faixas etárias e mantê-la bloqueada ao longo da vida, o governo pretende tornar o cigarro um produto cada vez mais raro. Assim, o tabaco tende a perder espaço no mercado e no imaginário social.

cigarro – depositphotos.com / vchalup2

Quais problemas de saúde pública a geração sem tabaco pretende enfrentar?

O tabagismo figura entre as principais causas evitáveis de morte no mundo. No contexto britânico, estimativas oficiais ligam o cigarro a dezenas de milhares de mortes anuais por câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica, infartos e acidentes vasculares cerebrais. Esses quadros exigem tratamentos prolongados, internações recorrentes e uso intensivo de recursos hospitalares. A proposta da geração sem tabaco busca reduzir, ao longo das décadas, a incidência desses agravos, liberando orçamento público para outras áreas da saúde. Em paralelo, programas de cessação do tabagismo procuram apoiar quem já fuma e deseja parar.

Outro ponto relevante envolve o impacto do fumo passivo. Pessoas que nunca fumaram, mas convivem com fumantes, também apresentam maior risco de doenças respiratórias e cardiovasculares. Com menos fumantes, a tendência aponta para menor exposição de familiares, colegas de trabalho e frequentadores de espaços públicos à fumaça do cigarro. A política também se relaciona com a prevenção precoce. Quanto menos contato com o tabaco na adolescência, menor a chance de dependência ao longo da vida. A longo prazo, autoridades esperam um país com menos doenças crônicas ligadas ao fumo e um sistema de saúde menos pressionado por esse tipo de demanda.

Argumentos favoráveis, críticas e impactos sociais e econômicos

Defensores da geração livre de tabaco afirmam que a estratégia de saúde pública pode salvar muitas vidas e reduzir gastos. Entre os argumentos a favor, eles destacam:

Redução gradual do número de fumantes, sem afetar diretamente quem já fuma hoje.

Diminuição de custos com tratamentos de câncer e doenças cardiovasculares no sistema de saúde.

Proteção de adolescentes, que demonstram maior vulnerabilidade à influência social e à dependência de nicotina.

Criação de um ambiente social no qual o cigarro se torna cada vez menos presente e menos normalizado.

Já os críticos levantam questões sobre liberdade individual, coerência jurídica e possíveis efeitos colaterais. Alguns pontos frequentemente citados incluem:

O fato de que duas pessoas adultas, com diferença de poucos dias de idade, passam a ter direitos diferentes em relação à compra de cigarros.

O risco de fortalecimento de mercados ilegais, caso a demanda continue, mas a oferta legal permaneça bloqueada para parte da população.

Dúvidas sobre o papel do Estado na regulação de escolhas pessoais de adultos, ainda que envolvam riscos à saúde.

Impacto econômico em pequenos comércios que dependem da venda de produtos de tabaco.

Quais podem ser os efeitos econômicos e éticos de uma geração sem tabaco?

Do ponto de vista econômico, a política produz efeitos distintos no curto e no longo prazo. No início, a indústria do tabaco e alguns setores do varejo tendem a registrar redução de receitas, especialmente em regiões onde a venda de cigarros representa parcela significativa do faturamento. Em contrapartida, a médio e longo prazo, o sistema de saúde tende a gastar menos com doenças relacionadas ao fumo, o que pode aliviar o orçamento público e permitir investimentos em outras políticas sociais. Além disso, economistas da saúde apontam possíveis ganhos de produtividade, já que trabalhadores fumam menos e adoecem com menor frequência.

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Do lado ético, o debate gira em torno do equilíbrio entre proteção e autonomia. Um argumento recorrente sustenta que o tabaco é um produto altamente viciante e associado a fortes danos à saúde, o que justifica medidas mais duras para evitar que novos consumidores apareçam. Em sentido oposto, críticos consideram problemático restringir permanentemente a compra legal de um produto a pessoas que, em teoria, já serão adultas e com capacidade de decisão. Também surgem discussões sobre justiça intergeracional. Algumas gerações mantêm o direito de comprar cigarros, enquanto outras não, mesmo vivendo sob o mesmo ordenamento jurídico.