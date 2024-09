Perdi meu título eleitoral, consigo votar? Na véspera das eleições, é muito comum que algumas pessoas tenham essa dúvida. A resposta é sim, você consegue votar mesmo que tenha perdido o título ou não saiba onde o guardou na última vez que usou. Fizemos este vídeo #PraEntender como conseguir exercer o direito ao voto em caso de ter perdido o documento ou estiver em dúvida se sua seção ou zona eleitoral mudaram de endereço.

1 - Veja se o título está regularizado

O primeiro passo para votar é estar com o título regularizado. Você pode consultar a sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Localize a aba "Serviços eleitorais", no canto superior direito da tela

Logo depois, escolha a opção de número 7: "Consultar situação eleitoral" (foto abaixo).

Informe o número do CPF e clique em "Entrar".

Site do TSE: saiba se seu título está regularizado Arte EM

2 - Confira onde fica sua seção eleitoral

O segundo passo pode ser feito no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado se a sua seção eleitoral continua no mesmo lugar. Para isso, siga esse passo a passo.

Clique na aba "Serviços eleitorais"

vá até "Título e local de votação"

clique em "Consultar local de votação" (foto abaixo)

digite o CPF, nome da mãe e sua data de nascimento.

Site do TRE-MG: veja como pesquisar sua seção eleitoral Arte EM



Documentos aceitos para votar



Ao seguir para sua seção eleitoral, é obrigatório levar um documento oficial com foto. Veja a lista de documentos aceitos pela Justiça Eleitoral:

carteira de identidade

identidade social

passaporte

carteira de trabalho

carteira de habilitação

certificado de reservista

É importante lembrar que mesmo que você tenha o título em versão impressa, é preciso apresentar um dos documentos citados acima. Isso porque ele não tem foto para identificação.

Tenho o e-Título, posso usá-lo?

O e-Título pode ser usado como documento na hora de votar, mas é preciso estar atento a uma regra importante. O aplicativo funciona como uma via digital do título de eleitor e está disponível para iOS e Android, podendo ser baixado ou atualizado até o dia 5 de outubro. Porém, somente quem cadastrou a biometria terá acesso à foto nele. Se você não fez isso, leve um dos documento oficiais com foto citados acima.

Conheça o #PraEntender

O #PraEntender é uma série especial de reportagens em texto e vídeo do Estado de Minas que explica de um jeito didático - e com ajuda de especialistas - temas de grande repercussão no Brasil e no exterior.