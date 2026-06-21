Flávio Bolsonaro é elogiado pela escuta, mas criticado pelo isolamento

Deputados que dependem, em alguma medida, do eleitorado bolsonarista para se reeleger têm reclamado que Flávio Bolsonaro está “blindado” por uma patota de aliados.

A queixa é mais frequente fora do PL. Parlamentares afirmam que pouca gente tem acesso às estratégias da campanha, o que faz crescer um sentimento de “cada um por si” entre os partidos que orbitam o bolsonarismo.

Apesar das críticas, há elogios à capacidade de escuta do pré-candidato do PL ao Planalto.

“Ele é muito mais paciente do que o pai e quer entender os processos. O Jair já dizia logo que não queria saber das coisas, admitia que não entendia dos assuntos e mandava procurar outra pessoa”, comparou um parlamentar de centro-direita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio tenta construir um estilo próprio de liderança, mais aberto ao diálogo, mas ainda se mostra sufocado por um grupo restrito de conselheiros.