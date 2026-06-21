Flávio Bolsonaro é elogiado pela escuta, mas criticado pelo isolamento
Fora do partido do pré-candidato, parlamentares dizem que falta integração com a campanha, o que alimenta sensação de abandono
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Deputados que dependem, em alguma medida, do eleitorado bolsonarista para se reeleger têm reclamado que Flávio Bolsonaro está “blindado” por uma patota de aliados.
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A queixa é mais frequente fora do PL. Parlamentares afirmam que pouca gente tem acesso às estratégias da campanha, o que faz crescer um sentimento de “cada um por si” entre os partidos que orbitam o bolsonarismo.
Apesar das críticas, há elogios à capacidade de escuta do pré-candidato do PL ao Planalto.
“Ele é muito mais paciente do que o pai e quer entender os processos. O Jair já dizia logo que não queria saber das coisas, admitia que não entendia dos assuntos e mandava procurar outra pessoa”, comparou um parlamentar de centro-direita.
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Flávio tenta construir um estilo próprio de liderança, mais aberto ao diálogo, mas ainda se mostra sufocado por um grupo restrito de conselheiros.