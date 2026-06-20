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‘Feliz Natal!’: senador resume destino da pauta que mais grudou no eleitorado

Tema considerado o mais popular do governo Lula entrou em compasso de espera no Senado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/06/2026 02:35

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‘Feliz Natal!’: senador resume destino da pauta que mais grudou no eleitorado
‘Feliz Natal!’: senador resume destino da pauta que mais grudou no eleitorado crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Lideranças políticas dizem que o fim da escala 6×1 foi a pauta abraçada pelo governo Lula que mais “grudou” no eleitorado. Muito mais, inclusive, do que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, principal aposta do Planalto.

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Depois da aprovação na Câmara, porém, o tema deve enfrentar o destino que muitos já previam em Brasília: não avançar no Senado antes das eleições.

Um senador resumiu o cenário à coluna:

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“Neste mês, é festa junina. Em julho, recesso parlamentar. Em agosto, todo mundo mergulha na campanha. Feliz Natal para você.”

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