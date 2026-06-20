O diagnóstico e as medidas gestadas pela assessora econômica de Flávio Bolsonaro

Desde que tomou a decisão de embarcar de vez na candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como assessora econômica e suspender as funções executivas que mantinha na Legend Capital, a administradora Daniella Marques passou a acompanhar o postulante ao Palácio Planalto em eventos públicos. Nesse novo papel, ela sinaliza que medidas podem sair do papel, caso ele seja eleito em outubro.

Daniella é uma das cotadas para ocupar o Ministério da Economia, que deve ser recriado se Flávio vencer a disputa. Ela fez parte da equipe de Paulo Guedes durante o governo Jair Bolsonaro antes de ser nomeada presidente da Caixa em 2022. Se for confirmada, será a segunda mulher a comandar a economia do país, depois de Zélia Cardoso de Mello, no governo de Fernando Collor.

Nas redes sociais, Daniella intensificou as críticas ao que considera uma “política fiscal expansionista” do governo Lula, pautada pelo aumento dos gastos públicos e pela criação de novos impostos. Além disso, a assessora de Bolsonaro tem alertado para o fato de a dívida pública ter atingido o maior patamar desde a pandemia.

Para a administradora, a consequência direta do que define como “descontrole absoluto nas contas” públicas é o aumento das despesas públicas com pagamento de juros da dívida. Além disso, sem o rigor fiscal, ela afirma que a Selic permanecerá alta para garantir um prêmio de risco aos investidores que financiam o país.

Pauta social

Além de definir a estratégia macroeconômica, Daniella deve desenhar outros dois programas importantes para uma eventual gestão de Flávio: um para garantir o empoderamento feminino, por meio da autonomia financeira, e outro que cria o que define como uma “rampa” de ascensão social para famílias de baixa renda.

A economista defende que uma das formas de combater o feminicídio no Brasil é reduzir a dependência financeira das mulheres em relação aos maridos. E esse processo passa por formular políticas públicas para capacitar as mulheres para que consigam melhores empregos ou formas de empreender, além de melhorar a oferta de creches para os filhos para que possam trabalhar.

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Essa proposta dialoga, segundo ela, com um projeto gestado ainda na gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia de criar essa “rampa” para que aqueles que dependem de programas sociais possam se capacitar para buscar melhores salários no mercado de trabalho. Com isso, essas pessoas poderiam deixar de receber os benefícios, que seriam direcionados aos mais necessitados.