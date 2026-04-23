O que tem deixado Gilmar Mendes irritado, segundo fontes do STF

Gilmar Mendes tem demonstrado irritação nos bastidores, segundo fontes do Supremo.

A avaliação de quem acompanha de perto a rotina da corte, hoje claramente dividida, é a de que o atual decano precisou assumir o papel de principal defensor da instituição em um momento de pressão de todos os lados.

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Antes, essa função vinha sendo exercida por Alexandre de Moraes, agora fragilizado e mais exposto diante dos desdobramentos do caso Master.