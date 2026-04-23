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O que tem deixado Gilmar Mendes irritado, segundo fontes do STF

O decano tomou a frente na defesa do Supremo Tribunal Federal, em momento de pressão forte

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/04/2026 06:37 - atualizado em 23/04/2026 08:28

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O que tem deixado Gilmar Mendes irritado, segundo fontes do STF
O que tem deixado Gilmar Mendes irritado, segundo fontes do STF crédito: Gustavo Moreno

Gilmar Mendes tem demonstrado irritação nos bastidores, segundo fontes do Supremo.

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A avaliação de quem acompanha de perto a rotina da corte, hoje claramente dividida, é a de que o atual decano precisou assumir o papel de principal defensor da instituição em um momento de pressão de todos os lados.

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Antes, essa função vinha sendo exercida por Alexandre de Moraes, agora fragilizado e mais exposto diante dos desdobramentos do caso Master.

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