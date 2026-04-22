Embate com Gilmar faz diminuir chance de Romeu Zema ser vice de Flávio Bolsonaro

Romeu Zema tem recebido apoio da família e, também por isso, tem dito a aliados que não pretende mudar a postura em relação às críticas que faz a ministros do STF.

Desde que decidiu pela pré-candidatura presidencial, o ex-governador de Minas Gerais sustenta ter a convicção de que “nunca fez nada de errado”.

Mesmo diante da ofensiva de Gilmar Mendes nos últimos dias, Zema se mostra tranquilo e insiste que não há motivo para temer inelegibilidade, prisão ou qualquer outra punição. O entendimento é de que o Supremo teria de “forçar muito”, o que apenas reforçaria as críticas de que seus integrantes são “intocáveis”.

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Com mais visibilidade e após puxar para si a pauta de enfrentamento ao STF, diminuíram as chances de Zema aceitar, eventualmente, compor como vice uma chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro.