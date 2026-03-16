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O plano para ‘esfriar’ o fim da escala 6×1

Deputados buscam alternativas, mas foco ainda é evitar votação da matéria antes de outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/03/2026 15:23

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O plano para ‘esfriar’ o fim da escala 6×1
O plano para ‘esfriar’ o fim da escala 6×1 crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Deputados estão quebrando a cabeça para encontrar uma forma de lidar com o tema do fim da escala 6×1 sem criar indisposição com o eleitorado e, ao mesmo tempo, sem deixar de ouvir as preocupações do setor produtivo.

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Se a pauta for mesmo à votação neste ano eleitoral, um dos caminhos, apurou a coluna, seria determinar a não obrigatoriedade do novo modelo de jornada de trabalho. Pela ideia que circula nos bastidores do Congresso, o empregado teria a liberdade de optar ou não pelo 6×1, o que, em tese, ao menos facilitaria o planejamento dos patrões.

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Apesar de essa e outras alternativas terem surgido nas últimas semanas, o esforço na Câmara continua sendo para convencer Hugo Motta a não pautar a matéria, considerada de “forte apelo popular”, antes de outubro. No fim de semana, o Datafolha mostrou que 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6×1.

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