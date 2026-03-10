Assine
Petistas veem erro estratégico em incensar caso Master

Aliados temem que insistência no tema por Lula reforce percepção negativa da população sobre corrupção

Guilherme Amado
Repórter
10/03/2026 15:10

Petistas veem erro estratégico em incensar caso Master
crédito: Foto: Ricardo Stuckert/PR

Petistas têm reavaliado a estratégia de Lula em elevar o tom ao falar em combate à corrupção no caso envolvendo o Banco Master. A leitura de dirigentes, entre eles Edinho Silva, é que, ao colocar o tema no centro do debate público, Lula pode acabar alimentando uma percepção negativa da população sobre o aumento da corrupção no país.

Mesmo que o PT e o governo não apareçam como protagonistas do escândalo investigado, integrantes do partido avaliam que a associação automática entre política e corrupção tende a atingir quem está no poder. Na prática, dizem esses interlocutores, a insistência no tema pode produzir um efeito reverso e acabar recaindo sobre o próprio presidente.

Em conversas reservadas, Edinho Silva tem defendido que o governo evite transformar o caso em um discurso político mais amplo sobre corrupção, justamente para não reabrir um terreno que historicamente produziu desgaste para o partido.

