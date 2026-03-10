Assine
Como bolsonaristas planejam jogar crise do Master no colo do PT

Requerimento de criação de CPI para investigar Toffoli e Moraes chegou a 35 assinaturas; nenhuma é do PT

Bruna Lima
Repórter
10/03/2026 02:04

crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A omissão do PT em assinar o requerimento de uma CPI para investigar as ligações dos ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o dono do Master, Daniel Vorcaro, ajuda no destaque da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, avaliam aliados do senador.

Um requerimento para criar uma comissão para investigar Moraes e Toffoli atingiu, nesta segunda-feira, 9, o número mínimo de assinaturas para que o colegiado possa ser instalado. Entre os 35 senadores que assinaram o pedido de CPI, apenas dois são da base governista: Flávio Arns, do PSB do Paraná, e Jorge Kajuru, do PSB de Goiás.

Bolsonaristas planejam usar a falta de apoio do PT à criação da comissão para colar o escândalo do banco Master no governo Lula. A estratégia é alegar que os petistas estão omissos frente ao maior escândalo financeiro da história recente do Brasil que, como revelam as investigações da Polícia Federal, teve ligação com ministros do STF.

A autoria do requerimento é do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A criação da comissão de inquérito, no entanto, depende do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá.

Alcolumbre tem resistido a instalar uma CPI sobre o tema. Uma CPI mista para investigar o escândalo do banco Master também já tem assinaturas, mas está sem perspectiva de ser instalada.

overflay