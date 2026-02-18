Assine
A ‘dança das cadeiras’ que a saída de Haddad promoverá na Fazenda

Assim que o atual ministro deixar o posto, que deve ser assumido por seu número dois, Dario Durigan, haverá mudanças em cascata na estrutura da pasta

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
18/02/2026 00:37

Com a saída anunciada do ministro Fernando Haddad (Fazenda) e efetivação do atual secretário-executivo, Dario Durigan, no oposto, uma dança das cadeiras deve ocorrer na pasta. Para o lugar de Durigan, o mais cotado é o secretário do Tesouro, Rogério Ceron. 

Para o posto de Ceron no Tesouro são cotados a secretária-adjunta, Viviane Aparecida da Silva Varga, e o subsecretário da Dívida Pública, Daniel Leal. Outra mudança que deve ocorrer é na Secretaria de Política Econômica. O titular, Guilherme Mello, foi indicado por Haddad ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma diretoria do Banco Central. 

Caso Mello vá mesmo para o BC, a favorita para a vaga dele é a atual subsecretária de Política Fiscal, Débora Freire Cardoso. O atual chefe de gabinete de Haddad, Laio Correia Morais, também deve deixar a função. A tendência é que ele seja substuído pela atual titular da chefia de gabinete na Secretaria-Executiva, Flavia Renó Stábile Costa. 

Não estão previstas mudanças na Receita Federal, comandada pelo secretário Robinson Barreirinhas.dei

Tópicos relacionados:

reportagem

