Apelos de Lula: Haddad admite que discute com presidente candidatura em São Paulo

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) admitiu nesta terça-feira, 10, que discute com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma candidatura em São Paulo. Entretanto, ele não detalhou se a conversa passa pela opção de disputar o Palácio dos Bandeirantes ou uma vaga no Senado.

É primeira vez que Haddad fala publicamente que debate com o petista o assunto. Ele tem dito que gostaria de colaborar com a coordenação da campanha à reeleição de Lula e, após os apelos do presidente, sinalizou que pode mudar de ideia.

“Eu estou discutindo com o presidente [Lula]. Evidentemente é uma conversa, em geral, reservada. Eu nem me permito abrir porque é só com ele. Nós estamos, com muita tranquilidade, conversando sobre São Paulo e sobre outros locais. Ele pede minha opinião sobre as coisas e eu dou. Ele me ouve e nós vamos caminhar”, disse, durante participar de evento do BTG Pactual.

Haddad também não afirmou quando deixará o Ministério da Fazenda. Segundo ele, o presidente fez alguns pedidos, sem detalhar quais. Além disso, o ministro não confirmou se participará da viagem de Lula à Índia.

“Ontem eu estive com o presidente num café da manhã, e ele ainda me pediu mais algumas coisas na saideira. Não tem data ainda, mas fiquem tranquilos. Eu saio”, disse.