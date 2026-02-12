Fernando Haddad vice de Lula?

compartilheSIGA
Circulou com força em Brasília nos últimos dias a história de que Fernando Haddad teria levado a Lula o pleito de ser seu vice.
A possibilidade de uma chapa dupla do PT teria sido tema do despacho de ambos na segunda-feira, 9.
A Fazenda negou que tenha havido o pedido.
E sobre a possibilidade de ser vice de Lula? Haddad respondeu que nunca foi abordado sobre o tema.