Fernando Haddad vice de Lula?

Circulou com força em Brasília nos últimos dias a história de que Fernando Haddad teria levado a Lula o pleito de ser seu vice.

A possibilidade de uma chapa dupla do PT teria sido tema do despacho de ambos na segunda-feira, 9.

A Fazenda negou que tenha havido o pedido.

E sobre a possibilidade de ser vice de Lula? Haddad respondeu que nunca foi abordado sobre o tema.