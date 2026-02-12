Assine
Fernando Haddad vice de Lula?

Rumor sobre inédita chapa petista circula com força

Guilherme Amado
12/02/2026 02:02

Circulou com força em Brasília nos últimos dias a história de que Fernando Haddad teria levado a Lula o pleito de ser seu vice.

A possibilidade de uma chapa dupla do PT teria sido tema do despacho de ambos na segunda-feira, 9.

A Fazenda negou que tenha havido o pedido.

E sobre a possibilidade de ser vice de Lula? Haddad respondeu que nunca foi abordado sobre o tema.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

