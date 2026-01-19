Assine
Flávio e a falta de unidade em torno de sua candidatura ‘até na família’

Após Michelle acenar a Tarcísio, líderes do Centrão ironizam planos eleitorais de Flávio por ele não conseguir unificar nem a própria família em torno de si

Bruna Lima
Repórter
19/01/2026 02:10

As demonstrações de apoio de Michelle Bolsonaro a Tarcísio de Freitas na semana passada fizeram líderes do Centrão passarem a ironizar a candidatura de Flávio Bolsonaro sob uma ótica familiar: o senador não conseguiu unificar nem o clã Bolsonaro em torno do seu nome.

Michelle publicou, na terça-feira, 13, um vídeo de Tarcísio criticando a política econômica do governo Lula e curtiu um comentário em que a esposa do governador afirmou que ele deveria ser o “novo CEO” do Brasil. Flerte aberto.

A movimentação foi vista no Centrão, entusiasta da candidatura de Tarcísio ao Palácio do Planalto, como uma demonstração eloquente da falta de unidade pró-Flávio “até na família”.

No grupo, a leitura é que a falta de coesão começará a inviabilizar o nome do senador aos olhos do eleitor. E, sendo assim, abriria espaço para uma candidatura que tem mais aceitação no meio político: justamente a de Tarcísio de Freitas.

