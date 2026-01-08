Assine
Bolsonaro pede a Moraes para usar leitura de livros em redução de pena

Advogados de Bolsonaro pediram a Moraes autorização para que o ex-presidente possa abater pena por meio da leitura de livros

João Pedroso de Campos
Repórter
08/01/2026 12:44

A defesa de Jair Bolsonaro apresentou a Alexandre de Moraes nesta quinta-feira, 8, um pedido para que o ex-presidente possa usar a leitura de livros na redução de sua pena por tentativa de golpe.

A solicitação dos advogados de Bolsonaro está baseada em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que regulamentou a remição de pena por meio da leitura, prevista na Lei de Execução Penal. A cada obra lida e avaliada, quatro dias da punição são abatidos. 

Ao final de cada leitura, o preso deve apresentar uma resenha sobre o livro, submetida à avaliação de uma comissão e, depois, homologada judicialmente.

“O requerente se encontra em cumprimento de pena no âmbito da presente execução penal e manifesta sua vontade de aderir formalmente às atividades de leitura regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de desenvolver atividades educativas e culturais compatíveis com a finalidade ressocializadora da pena”, disse o pedido ao ministro do STF.

