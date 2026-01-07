Bolsonaro caiu ao tentar andar e teve traumatismo craniano leve, diz médico

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu ao tentar caminhar e teve traumatismo craniano leve, segundo o cardiologista Brasil Caiado, que o acompanha. Bolsonaro passou por exames nesta quarta-feira (7) e retornou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso.

Inicialmente, os médicos e a família apontaram que ele havia caído da cama durante a madrugada. Caiado afirmou que tentou reconstituir o episódio com o ex-presidente nesta quarta e que, pelos ferimentos, constatou que ele caiu ao tentar andar.

A principal hipótese é de que uma interação entre os medicamentos possa ter provocado o mal-estar no presidente. O cardiologista disse que vai dividir o caso com a equipe da Polícia Federal, onde Bolsonaro está preso, e afirmou que ele não tem condições de ficar sozinho.

Bolsonaro foi submetido a tomografia do crânio, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma. Os exames descartaram problemas mais graves e convulsão -hipótese levantada nesta terça (6). Segundo Caiado, Bolsonaro apresenta tontura, desequilíbrio e oscilação de memória.

"Ele provavelmente caminhou e na queda ele pode ter batido a cabeça e o pé e algum objeto dentro de quarto. Por que isso é diferente? Porque uma simples queda da cama é uma coisa; você se levantar, caminhar e cair é outra coisa", disse o médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, defenderam que ele vá para a prisão domiciliar. Segundo Michelle, um novo pedido será apresentado pela defesa ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.