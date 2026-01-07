Assine
overlay
Início PlatôBr

Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro

Em meio à pressão bolsonarista por prisão domiciliar, Bolsonaro foi submetido a exames após cair e bater a cabeça na sala onde está preso

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
07/01/2026 18:27

compartilhe

SIGA
x
Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro
Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro crédito: Platobr Politica

O boletim médico da equipe que atendeu Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, nesta quarta-feira, 7, foi um balde de água fria nas pretensões do ex-presidente de conseguir de Alexandre de Moraes autorização para cumprir pena em casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bolsonaristas têm defendido a medida diante do que familiares de Bolsonaro descrevem como estado de saúde frágil dele, com crises de soluço que o levaram a ser operado no final de dezembro.

Depois da queda de Bolsonaro dentro da sala onde está preso na sede da Polícia Federal, no entanto, o hospital informou que ele foi submetido a exames de imagem que não detectaram nada grave. Os procedimentos apontaram “leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma”.

Segundo a unidade, não há necessidade de intervenção terapêutica e o ex-presidente “deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O boletim foi assinado por pelos médicos Claudio Birolini, cirurgião geral, Leandro Echenique e Brasil Caiado, cardiologistas, e Allisson Barcelos Borges, diretor-geral do hospital. 

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay