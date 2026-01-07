Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro

O boletim médico da equipe que atendeu Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, nesta quarta-feira, 7, foi um balde de água fria nas pretensões do ex-presidente de conseguir de Alexandre de Moraes autorização para cumprir pena em casa.

Bolsonaristas têm defendido a medida diante do que familiares de Bolsonaro descrevem como estado de saúde frágil dele, com crises de soluço que o levaram a ser operado no final de dezembro.

Depois da queda de Bolsonaro dentro da sala onde está preso na sede da Polícia Federal, no entanto, o hospital informou que ele foi submetido a exames de imagem que não detectaram nada grave. Os procedimentos apontaram “leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma”.

Segundo a unidade, não há necessidade de intervenção terapêutica e o ex-presidente “deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente”.

O boletim foi assinado por pelos médicos Claudio Birolini, cirurgião geral, Leandro Echenique e Brasil Caiado, cardiologistas, e Allisson Barcelos Borges, diretor-geral do hospital.