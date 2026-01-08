O nome mais cotado para assumir Itaipu caso Verri seja candidato ao Senado

Diretor-geral de Itaipu Binacional, o petista Enio Verri espera o aval de Lula para confirmar sua candidatura ao Senado pelo Paraná. Tanto o PT paranaense quanto o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, defendem a candidatura de Verri, ex-deputado federal pelo estado.

“Estou dependendo de uma última palavra do presidente Lula. Porque uma candidatura majoritária em um estado depende de outras nos outros estados”, disse Enio Verri à coluna. Ele tem até abril para se desincompatibilizar do cargo, atendendo à lei eleitoral.

Para uma sucessão em Itaipu, o nome mais cogitado é o de Carlos Carboni, diretor de coordenação da empresa. Próximo de Verri, Carboni é do grupo de Gleisi Hoffmann, de quem foi chefe de gabinete na Casa Civil, em 2012, e coordenador do mandato dela quando senadora. O PT do Paraná vai brigar para colocar mais um petista no comando da empresa.