Gleisi vai deixar o governo para disputar vaga na Câmara

Gleisi Hoffmann é mais uma ministra a sair do governo Lula por causa da eleição

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
20/12/2025 04:09

A ministra Gleisi Hoffmann será mais uma baixa do governo Lula a partir de abril de 2026. Ela confirmou à coluna que deixará a Secretaria de Relações Institucionais para disputar a reeleição como deputada federal pelo Paraná, onde deve ser a maior puxadora de votos da legenda.

Na eleição de 2022, Gleisi foi a segunda mais bem votada no estado, com 261,2 mil votos. Ficou atrás de Deltan Dallagnol, que obteve 345 mil votos. Mas o ex-procurador do MPF perdeu o mandato em 2023, porque o TSE cassou sua candidatura.

A eleição do Paraná tem uma importância especial para os petistas. O nome que lidera as pesquisas para o governo estadual é o de Sergio Moro. O ex-juiz da Lava Jato, no entanto, tem sofrido reveses nos últimos dias. O PP, que tem federação com o União Brasil, partido de Moro, vetou seu nome na disputa.

