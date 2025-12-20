Gleisi vai deixar o governo para disputar vaga na Câmara

A ministra Gleisi Hoffmann será mais uma baixa do governo Lula a partir de abril de 2026. Ela confirmou à coluna que deixará a Secretaria de Relações Institucionais para disputar a reeleição como deputada federal pelo Paraná, onde deve ser a maior puxadora de votos da legenda.

Na eleição de 2022, Gleisi foi a segunda mais bem votada no estado, com 261,2 mil votos. Ficou atrás de Deltan Dallagnol, que obteve 345 mil votos. Mas o ex-procurador do MPF perdeu o mandato em 2023, porque o TSE cassou sua candidatura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A eleição do Paraná tem uma importância especial para os petistas. O nome que lidera as pesquisas para o governo estadual é o de Sergio Moro. O ex-juiz da Lava Jato, no entanto, tem sofrido reveses nos últimos dias. O PP, que tem federação com o União Brasil, partido de Moro, vetou seu nome na disputa.