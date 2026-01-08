Feliciano completa duas semanas como ministro sem registrar compromissos na agenda

Desde que tomou posse no Ministério do Turismo, em 23 de dezembro, o ministro Gustavo Feliciano ainda não registrou compromissos oficiais no sistema de agenda pública do governo federal. Passadas cerca de duas semanas, a consulta ao portal segue sem retornar qualquer evento vinculado ao ministro no período.

Procurada, a assessoria do Ministério do Turismo informou que a ausência de registros se deve a questões burocráticas relacionadas à criação de login e senha para inserção das informações no sistema. Segundo a pasta, assim que o acesso for regularizado, as agendas serão lançadas de forma retroativa. Mesmo questionada, a equipe não informou quais teriam sido os compromissos oficiais cumpridos pelo ministro o início da gestão.

No último domingo, 4, Feliciano apareceu em uma foto publicada nas redes sociais pelo ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ao lado dele próprio e do atual ministro da área, Frederico de Siqueira. Os três aparecem de bermuda, camiseta e chinelo, em clima informal, durante passagem pela Paraíba. Na legenda, Juscelino escreveu que é o “time do presidente Lula pronto para um 2026 de muito trabalho”.

Gustavo Feliciano é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB) e já foi titular da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba. Sua nomeação foi vista como um gesto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fortalecer a relação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que teve participação na indicação de seu nome para o cargo e esteve na cerimônia de posse no Planalto.