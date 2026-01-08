Assine
overlay
Início PlatôBr

A cogitação de Flávio sobre Eduardo no Itamaraty e uma ‘eternidade’ até a eleição

Ideia cogitada por Flávio de nomear Eduardo Bolsonaro para o Itamaraty despertou novas críticas do Centrão ao senador

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
08/01/2026 02:06

compartilhe

SIGA
x
A cogitação de Flávio sobre Eduardo no Itamaraty e uma ‘eternidade’ até a eleição
A cogitação de Flávio sobre Eduardo no Itamaraty e uma ‘eternidade’ até a eleição crédito: Platobr Politica

A cogitação de Flávio Bolsonaro sobre nomear o irmão Eduardo para o Itamaraty caso seja eleito presidente, externada por ele em uma entrevista ao influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, fez a alegria de líderes do Centrão que torcem o nariz para sua candidatura ao Palácio do Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Circulou entre políticos do grupo a avaliação de que, com tanto tempo até a eleição e uma candidatura ainda por consolidar, o senador e a própria língua demonstraram grande potencial para se tornarem obstáculos a mais às pretensões eleitorais dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Se continuar falando em ideias como essa, os meses até a eleição vão ser uma eternidade para o Flávio. Vai faltar pé para ele dar tiro”, ironizou um nome graduado do Centrão, firme entusiasta da candidatura de Tarcísio de Freitas e cético sobre a capacidade de Flávio Bolsonaro atrair o eleitor de centro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay